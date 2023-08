Google Chrome: como adicionar notas às passwords gravadas

A Google tem no seu browser um gestor de passwords integrado. Ainda que, em termos de segurança, esta talvez não seja a melhor forma de manter as palavras-passe guardadas, a verdade é que muitos utilizadores, pela facilidade e simplicidade de utilização, acabam por fazê-lo. O gestor do Chrome tem várias funcionalidades interessantes e uma delas é a possibilidade de acrescentar notas às passwords gravadas. Veja como.

Existem vários gestores de passwords disponíveis, com maior ou menor grau de confiança para os utilizadores, mas o gestor de passwords do Google acaba por ser o mais conveniente para quem utiliza o Chrome e outros serviços Google. Existem alguns pequenos ajustes que o vão ajudar a melhorar a gestão das palavras-passe.

Como adicionar notas às passwords gravadas no Chrome

As notas às passwords gravadas poderão ser utilizadas, por exemplo, como lembretes rápidos, podem ser associadas informações relevantes à utilização de determinado serviço, ou qualquer outra informação que o utilizador considere relevante.

Nas Definições do browser vai encontrar o centro de gestão de passwords (chrome://settings/passwords), onde terá que selecionar a palavra-passe a que pretende adicionar a nota. Ao abrir terá que introduzir a senha de acesso da conta Google ou algum outro método de acesso associado.

Ao aceder à palavra-passe específica vai poder consultar toda a informação associada: nome de utilizador, ligação, a palavra-passe e a nota.

É necessário clicar em "Editar" e na zona "Nota" escrever o pretendido. As outras informações podem ser também alteradas. E no final, basta gravar.