E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou falámos do panorama atual dos carros elétricos, demos a conhecer pormenores do primeiro dobrável da OnePlus e do Google Pixel 8, e muito mais.

Os veículos elétricos têm como foco tirar os carros térmicos das estradas proporcionando uma diminuição da poluição. Como tal o novo mercado automóvel cresce rapidamente a nível mundial. Neste ponto importa perceber se depois de tantos milhões de viaturas houve ou não impacto na produção de petróleo. Possivelmente os resultados vão surpreender.

O Telescópio Espacial James Webb tem feito descobertas muito importantes e impressionantes que ficaram já registadas na história. Podem ver aqui muitas delas. Sabe-se agora que o telescópio James Webb detetou, pela primeira vez, uma molécula de carbono essencial à formação de vida.

O mundo tecnológico está em constante evolução e volta e meia vão surgindo produtos diferentes, alguns até bem excêntricos, que nos mostram que a criatividade não tem limites. Recentemente foram desenhados os Futurehead, uns headphones com um design retro-futurista que trazem uns ecrãs nos quais podemos ver várias informações, como letras de músicas, capas e vídeos.

A série Super Mega Baseball e o seu estúdio, Metalhead Software Inc, foram recentemente adquiridos pela gigante Electronic Arts. Dessa forma, o lançamento de Super Mega Baseball 4 revestiu-se de particular interesse, em especial para tentar perceber quais as principais mudanças que poderiam vir com o jogo. Já experimentámos Super Mega Baseball 4...

Apesar de se venderem cada vez mais carros novos eletrificados, parece que a procura não está a responder às expectativas dos fabricantes. A Volkswagen que criou uma unidade de produção exclusiva para elétricos, está a reduzir a mão de obra, bem como as horas de trabalho nessa unidade.

O sistema de energia modular AC300 & B300 da BLUETTI oferece uma solução que se adapta sem esforço às diferentes necessidades em constante mudança de cada pessoa. Com um design modular, os utilizadores podem reconfigurar rapidamente o layout do sistema ou substituir peças danificadas desligando o cabo de expansão da bateria e configurando-o novamente.

O mercado dos smartphone dobráveis continua a trazer novos participantes e a OnePlus deverá ser uma das próximas a atacar este segmento. Alguns pormenores do OnePlus V Fold já começaram a ser revelados, ainda que de forma não oficial.

Muitas pessoas deixaram de consumir açúcar refinado em nome de uma alimentação saudável, mas passaram a incluir vários adoçantes que estão presentes em inúmeros produtos "diet", "zero" ou "ligh", nomeadamente o Aspartame, um adoçante artificial. No entanto, a OMS está a preparar-se para o incluir na lista de substâncias "potencialmente cancerígenas".

É possível que já tenha pensado em gravar ou armazenar os seus sonhos. O que seria... Agora, imagine ir além disso e transferir a sua mente para um computador, de modo a ficar disponível, quando o corpo deixar de estar por cá. Bem, já estivemos mais longe.

As ideias mais absurdas podem resultar em projetos incríveis e há quem meta a mão na massa, pronto para qualquer desafio. Neste caso falamos da bicicleta que anda sem rodas... confuso? Veja o vídeo.

Hoje em dia temos chips eletrónicos capazes de alcançar um desempenho que não imanigaríamos há alguns anos. Mas a verdade é que existem e estão disponíveis para o consumidor os adquirir. E as mais recentes informações indicam que a ASUS ROG Matrix RTX 4090 é a GPU mais rápida do mundo, conseguindo bater uma frequência de 3.945 MHz.

Depois dos Nexus, a aposta da Google foi para os Pixel, os seus smartphones de topo. Sem uma presença em Portugal, isso poderá mudar um breve, segundo informações surgidas. Há mudanças esperadas ao nível do hardware, mas a grande novidade é mesmo o poderem vir a ser vendidos no nosso país.

A China tem tentado desenvolver os seus próprios equipamentos e, recentemente, criou o primeiro processador totalmente construído através de uma IA que é 4.000 vezes superior ao GPT-4, sem qualquer intervenção humana. Vamos então conhecer melhor o Qimeng Nº 1 cujo desempenho é comparado aos Intel 486.