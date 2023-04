Mais uma crítica à jogada da Tesla: redução de preços deve-se à falta de “frescura do produto”

As manobras da Tesla não têm agradado às fabricantes e as críticas vão, aos poucos, surgindo. Desta vez, partiu do CEO da Ford, que acredita que a flutuação de preços se deve ao envelhecimento da oferta da fabricante de Elon Musk.

A Tesla está a apimentar o ambiente da indústria automóvel com as recorrentes descidas de preços. Aliás, as reações têm surgido e os executivos das fabricantes têm dado o seu parecer, relativamente à estratégia.

Para o CEO da Ford, Jim Farley, a redução do preço dos veículos elétricos da Tesla deve-se à pressão exercida pelas fabricantes que, a passos largos, tentam penetrar o mercado. O executivo considera que o envelhecimento da oferta da fabricante de Elon Musk, bem como o aumento da concorrência no segmento, estão a obrigá-la a ajustar os preços, de modo a fazer frente às propostas mais recentes.

Acho que ele aprenderá que a frescura do produto é um fator importante.

Disse o CEO da Ford, referindo-se a Elon Musk.

Apesar da crítica, Jim Farley admitiu que a Tesla tem uma enorme vantagem, em relação às restantes fabricantes, em termos de redução de custos, e que as constantes atualizações dos seus veículos forçam as outras marcas a evoluir, de forma rápida, o desenvolvimento das suas propostas.

Mesmo depois de ter reduzido a sua margem de lucro em quase 10%, no primeiro trimestre de 2023, a verdade é que a Tesla continua a ter uma rentabilidade líder no setor de quase 20%, colocando-a à frente de marcas de luxo como a Porsche.

