Qualcomm vai comprar a Autotalks, fabricante israelita de chips para automóveis

A Qualcomm é uma popular empresa do ramo tecnológico, conhecida sobretudo pelos seus SoCs que se encontram numa grande variedade de dispositivos móveis, mas não só. Agora a empresa norte-americana vai comprar a fabricante israelita de chips automóveis Autotalks.

Qualcomm compra a Autotalks

A gigante norte-americana Qualcomm anunciou nesta segunda-feira (8) que vai adquirir a empresa israelita Autotalks, uma fabricante de chips que são usados em tecnologias de prevenção de acidentes automóveis. Este é assim um passo importante da criadora de SoCs no seu objetivo de alargar a sua área de negócio, nomeadamente no campo automóvel.

Segundo a agência Reuters, para já a Qualcomm não revelou detalhes sobre o acordo, mas adiantou que a tecnologia usada pela Autotalks será incorporada nos seus equipamentos de direção assistida e autónoma, designada de Snapdragon Digital Chassis.

A Autotalks é uma empresa responsável pelo fabrico de chips dedicados para a tecnologia de comunicação do veículo com tudo designada de V2X, que é focada nos veículos não tripulados, sem motoristas, como forma de melhorar a sua segurança nas estradas.

Tal como indica a Reuters, a Qualcomm já havia referido no mês de setembro de 2022 que o seu setor do negócio automóvel, ou potenciais pedidos futuros, apresentou um crescimento de 10 mil milhões de dólares para 30 mil milhões de dólares. E este anúncio recente acontece numa altura em que são cada vez mais as marcas de carros que apostam não só na vertente elétrica, como também na automatização dos serviços disponibilizados pelos veículos aos condutores.

De acordo com as informações anteriores, no segundo trimestre, que terminou a 26 de março, a Qualcomm revelou que a sua receita no negócio dos automóveis aumentou em 20% para 447 milhões de dólares. Assim sendo, a fabricante norte-americana fortalece cada vez mais os seus trunfos na corrida contra a Intel, com a tecnologia Mobileye Global, e contra a Nvidia.