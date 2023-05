Exchange de criptomoedas Bittrex abre falência devido às sanções dos EUA

Já não há muitas dúvidas de que a popularidade das criptomoedas já não é o que era há meses. Esta realidade tem vários fatores associados e a situação económica global acaba por ser um deles. Desta forma, agora a exchange Bittrex junta-se a outras entidades financeiras e anunciou falência devido às sanções dos EUA.

Exchange Bittrex abre falência

De acordo com as mais recentes informações, a exchange norte-americana Bittrex, uma das mais antigas no ecossistema Bitcoin, declarou falência nesta segunda-feira (8). Esta decisão já era esperada e no comunicado revelado a empresa destaca o Capítulo 11 do Código das Falência dos EUA, o que vai afetar as suas operações nos Estados Unidos da América, embora não afete a sua atuação a nível global.

No comunicado oficial dirigido à imprensa, a Bittrex diz que "tendo anunciado anteriormente que a Bittrex, Inc. iria cessar todas as operações nos EUA a partir de 30 de abril, agora tomámos a decisão de arquivar a falência do capítulo 11 no tribunal federal de Delaware. Este anúncio não afeta a Bittrex Global, que continuará a operar normalmente para os seus clientes fora dos EUA".

Esta decisão acontece 7 meses depois que os EUA, através do Departamento do Tesouro, aplicaram duas multas à bolsa de Bitcoins. E há cerca de duas semanas, tal como aqui referimos, a Securities and Exchange Commission (SEC) acusou a plataforma e o seu ex-CEO de operarem uma exchange não registada.

Relativamente aos utilizadores e aos valores inseridos na plataforma, a empresa esclarece que "para os clientes que não retiraram os seus fundos da plataforma antes do final de abril, os seus fundos permanecem seguros e a nossa principal prioridade é garantir que os nossos clientes recuperem".

Para além disso, a Bittrex sublinhou que será o tribunal de falências a decidir qual o método através do qual esses mesmos fundos podem ser solicitados e devolvidos aos utilizadores e ainda acrescentou que "pretendemos pedir ao tribunal que ative essas contas o mais rapidamente possível para que os clientes que cumpram os requisitos regulamentares necessários possam retirá-las".

