Intel fecha o primeiro trimestre de 2023 com um prejuízo recorde!

A Intel é uma das empresas de tecnologia mais antigas do setor. Mas isso não significa que não tenha também ela os seus altos e baixos. Nesse sentido, as mais recentes informações indicam que a gigante californiana fechou este primeiro trimestre de 2023 com um prejuízo recorde!

Intel apresenta nova queda financeira no primeiro trimestre

Foi durante esta quinta-feira (27) que a Intel revelou os seus resultados financeiros e estes não poderiam ser mais dececionantes. De acordo com os detalhes, a gigante dos processadores Core registou o seu pior primeiro trimestre de sempre. Em termos concretos, a sua receita caiu quase 36% em comparação com o mesmo período de 2022, o que se traduziu em 11,7 mil milhões de dólares.

Esta é, de facto, uma queda significativa. Contudo, não foi tão má quanto as previsões do Wall Street, as quais apontavam para os 11.040 milhões. As ações da Intel cairam para 0,04 dólares a unidade, uma queda um pouco menos grave do que as previsões de 0,15 dólares.

E se no ano passado, a empresa tinha apresentado um lucro de 8,1 mil milhões de dólares, desta vez revelou um prejuízo líquido de 2,8 mil milhões de dólares. Já a receita GAAP caiu para 11,7 mil milhões de dólares neste primeiro trimestre de 2023, quando no ano passado era de 18,4 mil milhões de dólares.

Desta forma, este é então o quinto trimestre consecutivo em que a empresa liderada por Pat Gelsinger apresenta queda nas vendas, e o segundo trimestre consecutivo de perdas. Para além disso estes primeiros três meses foram o maior prejuízo trimestral da Intel de sempre, tendo mesmo superado o prejuízo de 687 milhões de dólares registado no quarto trimestre de 2017.

Se analisarmos em pormenor a receita da empresa californiana, verifica-se que a maior fonte de receita veio do setor Client Computing com 5,8 mil milhões de dólares. Em segundo lugar temos os Data Centers e a Inteligência Artificial com 3.700 milhões de dólares, que foi a que mais caiu com 39%, seguindo-se as Redes e Computação e Edge com 1.500 milhões de dólares. Já o setor Mobileye contribuiu com 458 milhões de dólares, sendo a única a crescer em 16%, e a Intel Foundry Services com 118 milhões.

Numa videoconferência sobre os resultados financeiros, o CEO Pat Gelsinger disse que "ainda temos algum trabalho a fazer para restabelecer a liderança em processos, produtos e custos, mas continuamos a fornecer provas a cada trimestre. Os mercados de servidores e redes ainda não atingiram o fundo do poço, pois a nuvem e as empresas permanecem fracas". E acrescenta ainda que se está assistir a "uma estabilidade cada vez maior no mercado de PCs, com correções de inventário a ocorrer em grande parte como esperávamos".