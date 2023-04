Preços voltam a baixar e em Portugal um Tesla já custa menos de 40 mil

Depois da Tesla ter descido os preços no mercado americano, e ajustado os valores também para o mercado chinês, os restantes países começaram a receber as tabelas com os descontos. Com menos 5 mil euros no Model 3 de entrada de gama, a marca de Elon Musk prepara-se para começar a fazer estragos!

Tesla Model 3 passa dos 44.990€ para os 39.990€

A indústria automóvel está em estado de ebulição. Se o dinheiro mais caro faz aumentar preços nalguns modelos, os elétricos da Tesla estão em contra-mão. Este ano, a marca dos elétricos americanos já mexeu nos preços pelo menos 3 vezes. A empresa em meados de janeiro baixou o preço das versões mais baratas dos Model 3 e Model Y. Depois, em março voltou a mexer, mas agora nos Model S e Model Y. Por fim, estamos em abril e o Model 3 volta a receber nova cotação com baixa significativa.

Segundo informações, todos os modelos terão sido beneficiados com uma redução. Destaca-se, contudo, o Model 3 de tração traseira que viu o preço ser reduzido em cinco mil euros.

Conforme podemos ver no site da marca, este modelo custa agora 39 990 euros.

Model 3 (um motor e tração traseira) - 39.990 €;

Model 3 Long Range (dois motores e tração integral) - 48.990 €;

Model 3 Performance - 53.990 €.

Esta redução de preço poderá estar relacionada com dois importantes aspetos. Por um lado, a nova versão do Model 3 que já está a ser veiculada, até com supostas imagens partilhadas pela internet.

Por outro lado, as ameaças dos concorrentes diretos da Tesla que estão a prometer um carro na casa dos 25 mil euros, podendo deixar a Tesla desfasada desta oferta.

E o Model Y?

O Model Y de entrada de gama também sofreu uma baixa de preço. O modelo de entrada de gama, de tração traseira, custa agora 44.909 euros (o mesmo preço do Model 3 antes da redução). Portanto, este SUV elétrico está agora a menos dois mil euros que antes e menos cinco mil euros do seu preço de lançamento.

Em termos de oferta, este modelo apresenta os seguintes preços:

Model Y (um motor e tração traseira) - 44.990 €;

Model Y Long Range (dois motores e tração integral) -53.990 €;

Model Y Performance -59.990 €.

Tal como o Model 3, este elétrico recebeu um ajuste significativo na sua tabela de preços.

Tesla Model S e Model X estão mais baratos

Toda a gama sofreu uma mexida nos valores e a oferta torna-se muito atrativa. A título de exemplo, o Model S viu o seu preço ser reduzido em cerca de 10 mil euros quer na versão de motor duplo, quer mesmo na versão de tração integral e no topo de gama, o Plaid.

Model S (dois motores e tração integral) - 106 990 €;

Model S Plaid - 131.990 euros.

Model X (dois motores e tração integral) - 115.990 €;

Model X Plaid - 135.990 €.

O mercado automóvel dos elétricos está cada vez mais interessante. Para esta baixa de preços também poderá ter contribuído a baixa do preço do lítio. De acordo com a agência de informação de preços Benchmark Minerals, desde janeiro, o preço do lítio caiu quase 20%.

Uma queda acentuada que chegou numa altura em que as vendas de automóveis elétricos crescem. O cobalto, outro material chave em muitas baterias, diminuiu mais de metade.