Sabia que pode assinar documentos sem instalar nada?

Sabia que pode assinar documentos com a sua Chave Móvel Digital sem a necessidade de instalar nada? O processo é simples e dá muito jeito. Vejam todos os passos.

A Chave Móvel Digital (CMD) é um sistema simples e seguro de autenticação dos cidadãos em portais da Administração Pública na Internet e recentemente passou a estar disponível também em alguns sites de empresas privadas.

A assinatura digital permite ao titular de Chave Móvel Digital com funcionalidade de assinatura ativa, por vontade própria, assinar documentos em formato pdf.

Como assinar Documentos com a sua Chave Móvel Digital?

Para começar deve aceder aqui ao site autenticação.gov. Comece por carregar em Avançar para dar início ao Processo.

Em seguida, indique qual o documento que pretende assinar.

A seguir indique o posicionamento da sua assinatura. Deverá assim escolher qual a orientação do PDF e a respetiva posição da assinatura no documento. Se o documento tiver mais do que uma página, também poderá indicar em que página pretende.

Proceda à autenticação através da Chave Móvel digital indicando o seu número de telemóvel.

Indique o código de segurança recebido via SMS ou o apresentado na app Autenticação.GOV.

E por fim é só fazer download do seu documento assinado, com a assinatura digital, que aparecerá no local que foi indicado anteriormente. Para quem não tem leitor de cartões, pode sempre utilizar a Chave Móvel Digital para proceder à assinatura digital de documentos. Fantástico serviço! Experimentem...