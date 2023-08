JMJ 2023: MEO regista crescimento de 129% no tráfego de dados

O MEO, parceiro fundador das telecomunicações da Jornada Mundial da Juventude, registou até esta terça-feira, um crescimento de 129% de tráfego de roaming e mais de 56 TB de tráfego de dados, números recorde no arranque do evento.

Antes da JMJ 2023: 56 TB dos quais mais de 16 TB foram processados pela rede 5G do MEO

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, a afluência de jovens de todo o mundo a Lisboa está a refletir-se nos dados registados em roaming pelo MEO, com a operadora a detetar um acréscimo de mais do dobro do que tinha registado no início do mês de julho.

Naquele que é o maior evento do ano em Portugal, onde são esperados cerca de 1 milhão de peregrinos, o impacto começou a fazer-se sentir antes mesmo da celebração da missa inaugural, que teve lugar no Parque Eduardo VII (Colina do Encontro), em Lisboa, o que se verificou também no tráfego de dados.

No total dos dias que antecederam a chegada do Papa Francisco a Lisboa para a JMJ, o tráfego de dados associado ao evento somava já mais de 56 TB dos quais mais de 16 TB foram processados pela rede 5G do MEO.

A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso instituído pelo Papa João Paulo II em 20 de dezembro de 1985, que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Com duração de cerca de uma semana, promove eventos da Igreja Católica para os jovens e com os jovens. Este ano a Jornada Mundial da Juventude acontece em Portugal e partilhamos tudo aquilo que precisa de saber - veja aqui.