Jornada Mundial da Juventude: Tudo que precisa de saber

A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso instituído pelo Papa João Paulo II em 20 de dezembro de 1985, que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Com duração de cerca de uma semana, promove eventos da Igreja Católica para os jovens e com os jovens. Este ano a Jornada Mundial da Juventude acontece em Portugal e partilhamos tudo aquilo que precisa de saber.

A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, que irá decorrer em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023. O site VisitPortugal compilou um conjunto de informações que serão importantes para quem nos visita e para quem irá participar na Jornada Mundial da Juventude

Transportes

Para se deslocar na Área Metropolitana de Lisboa, a melhor opção é utilizar os transportes públicos. A Área Metropolitana de Lisboa tem uma boa cobertura de rede de transportes, que vão levá-lo de forma rápida, barata e sustentável ao seu destino. Pode também optar por outros meios de transporte, tal como táxi, TVDE (transporte individual de passageiros em veículo descaraterizado), bicicletas ou trotinetes. Mais informações em www.lisboa2023.org.

Alojamento

Em Portugal, existem diversas tipologias de estabelecimentos hoteleiros, com características distintas. Conheça os alojamentos mais usuais em Portugal aqui.

Saúde

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é o conjunto de serviços públicos que tem como missão garantir o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde em Portugal. Para mais informações consulte o Portal SNS.

Em alternativa poderá também recorrer às entidades privadas prestadoras de cuidados de saúde. Mais informações em www.lisboa2023.org.

Compras

Os preços dos bens e serviços devem estar afixados. As lojas/comércio de rua estão abertas entre as 10:00h e as 19:00h e centros comerciais de grande dimensão em Lisboa, com horários mais alargados. Mais informações na brochura das Jornadas Mundiais da Juventude.

Meios de Pagamento

Em Portugal, as principais opções de pagamento são o numerário, cartões de crédito e de débito, MB WAY, Paypal, transferência bancária, cheques e referência multibanco, devendo os estabelecimentos comerciais afixar os meios de pagamento aceites.

O numerário é um meio de pagamento universal e de aceitação obrigatória, não podendo ser recusado. O comerciante pode, no entanto, recusar o pagamento através de cartões bancários. Mais informações na brochura das Jornadas Mundiais da Juventude.

Obtenha mais informações sobre "Compras" e "Meios de pagamento", assim como a lista de "Contactos úteis" na brochura dedicada às Jornadas Mundiais da Juventude publicada pela Direção-Geral do Consumidor.

Controlo de fronteiras

Durante a Jornada Mundial da Juventude, o controle nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas de Portugal será reposto, entre as 00:00 horas do dia 22 de julho de 2023 e as 00:00 horas do dia 7 de agosto de 2023.