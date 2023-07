Estudo revela que 63% dos profissionais de marketing utilizam IA e ML no Email Marketing

A Inteligência Artificial (IA) tem revolucionado inúmeras indústrias e desempenhando um papel significativo no campo do marketing digital. Há um estudo que sugere que uso da Inteligência Artificial e do Machine Learning são fundamentais para economizar tempo e dinheiro na estratégia de marketing das empresas.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Capterra, conduzida entre uma amostra diversificada de profissionais de marketing, 82% afirmaram que os conteúdos gerados por softwares de IA são igualmente bons ou até superam os conteúdos criados por humanos. Sobre os benefícios, 88% dos entrevistados responderam que a AI e o Machine Learning (ML) contribuíram para poupar tempo e dinheiro nas empresas.

Outro dado relatado no estudo do Capterra é sobre o uso da tecnologia. Cerca de 63% dos profissionais utilizam softwares de AI ou ML como ferramenta na criação de email marketing.

À medida que a Inteligência Artificial continua a evoluir, o potencial para aprimorar ainda mais a eficácia do email marketing e outras estratégias de marketing digital é inegável. Aqueles que adotarem essa tecnologia de maneira estratégica e criativa estarão em vantagem num mercado altamente competitivo

Destaca o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana.

Neste cenário, a E-goi – plataforma de automação de marketing omnicanal – lançou uma nova funcionalidade de Content Generator. Os utilizadores poderão usar a Inteligência Artificial para criar assuntos de email de acordo com o objetivo da campanha, conteúdo, tom de voz e público-alvo.

A plataforma sugere diversas opções, que podem ser diretamente inseridas na campanha e posteriormente avaliadas em testes A/B, para verificar qual opção possui maior taxa de abertura e potencial conversão.

Segundo o relatório produzido pela tecnológica Phrasse, o uso da IA somado aos testes nos assuntos dos emails conduzem, em média, a um aumento de até 10% da taxa de abertura.

Ao utilizar a Inteligência Artificial na criação de assuntos de email, as empresas beneficiam de algoritmos sofisticados que analisam uma variedade de dados para gerar assuntos altamente personalizados e atraentes. Esta abordagem baseada em dados permite que as marcas forneçam mensagens relevantes e direcionadas, aumentando assim as chances de envolvimento e conversão dos destinatários

Explica o Head de Marketing da E-goi.