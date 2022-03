Comboio Infinity terá baterias que se carregam de forma autónoma através da gravidade

Todos procuram a energia infinita, o consumo sem emissões poluentes e um equilíbrio sustentável. Este é um dos objetivos da empresa mineira australiana Fortescue, que iniciou investimentos multimilionários em iniciativas de descarbonização nos próximos anos. A Fortescue quer utilizar a tecnologia de baterias da Williams Advanced Engineering (WAE) - empresa que adquiriu -, nos comboios de mercadorias, camiões, entre outros veículos.

Foi na fusão destas empresas e nos projetos conjuntos que nasceu a ideia de criar o Infinity, um comboio com baterias que se carregam autonomamente com recurso à gravidade.

O comboio infinito que tira energia para as baterias... da gravidade

Estas duas empresas serão geridas pela Fortescue Future Industries (FFI), que se dedica ao desenvolvimento de soluções relacionadas com energia verde. Assim, em conjunto com a aquisição, a WAE e a Fortescue anunciaram o desenvolvimento de um "comboio do infinito", com emissões zero, concebido para movimentar minério de ferro sem a necessidade de carregamento.

O projeto utilizará energia gravitacional para recarregar totalmente os seus sistemas de baterias elétricas sem a necessidade de as carregar na viagem de regresso com a mercadoria. O comboio Infinity, para carregar minério de ferro, está equipado com baterias regenerativas que, em primeira instância irão contribuir para acelerar a corrida da Fortescue para alcançar emissões líquidas zero até 2030. Além disso, também irão ajudar a reduzir os seus custos operacionais através da eficiência da manutenção e oportunidades de produtividade.

O comboio Infinity tem capacidade para ser a locomotiva elétrica a bateria mais eficiente do mundo. A regeneração de eletricidade nas secções carregadas em declive eliminará a necessidade de instalação de geração de energia renovável e infraestrutura de recarga, tornando-se uma solução eficiente de capital para eliminar o diesel e as emissões das nossas operações ferroviárias.

Disse a Williams na sua página.

Segundo a empresa, este comboio, com a sua tecnologia, será o continuar da procura por alternativas limpas, será a perseguição na mudança de atitude em relação à geração de energia.

Este é mais um passo para os líderes empresariais e decisores políticos em todo o mundo, perceberem que os combustíveis fósseis são apenas uma fonte de energia, e que existem outras. Aliás, emergem várias propostas que são mais eficientes, de menor custo e amigas do ambiente.

A cada novo projeto, fica claro que o mundo deve, e pode, deixar para trás a sua era altamente poluente e mortífera, se não parar.

