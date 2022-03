NFT da bandeira da Ucrânia vendido por mais de 2.000 ETH

O mundo está focado em ajudar a Ucrânia, com bens e com dinheiro. Estando o digital cada vez mais presente, não é estranho que haja pessoas a contribuir através dele. Assim sendo, o NFT da bandeira da Ucrânia foi vendido por mais de 2.000 ETH.

Este valor, que equivale a mais de cinco milhões de euros, servirá para ajudar o país.

Numa tentativa de ajudar o povo ucraniano, bem como o próprio país, a UkraineDAO iniciou a venda de um NFT da bandeira da Ucrânia. Agora, depois de fechada, é seguro dizer que a tentativa foi um sucesso, uma vez que se tornou num dos NFT mais caros da história.

O token não-fungível da bandeira da Ucrânia reuniu doações de cerca de 3.200 indivíduos em 72 horas, e foi vendido por 2.258 ethers, equivalendo este valor a cerca de 5,5 milhões de euros.

A venda foi organizada pela UkraineDAO, uma organização de crowdfunding (que consiste na angariação de capital com um objetivo coletivo), que procura ajudar financeiramente a Ucrânia, neste momento de guerra com a Rússia.

Por detrás da UkraineDAO está a fundação Pussy Riot e os Trippy Labs, amplamente conhecidos no universo das NFT e da DAO. De acordo com a UkraineDAO, aqueles que fizeram doações receberam o token “AMOR” que, conforme explica, não tem qualquer utilidade ou valor, mas testemunha a contribuição. Ora, a quantidade de tokens que um determinado indivíduo recebe depende do número de ethers que doou.

Os fundos angariados pela NFT da bandeira ucraniana serão direcionados para o Come Back Alive, uma organização que fornece bens a civis e militares na Ucrânia.

Esta iniciativa levada a cabo pela UkraineDAO não é a única que conhecemos recentemente. Afinal, o próprio governo da Ucrânia partilhou, no Twitter, endereços de carteiras Bitcoin, Ethereum e USDT, através das quais qualquer pessoa pode contribuir.

Leia também: