Programadores estão a angariar dinheiro para ajudar a Ucrânia

O mundo está unido e empenhado em dar apoio à Ucrânia, em tantas frentes quanto possível. Se há já serviços a afastar-se da Rússia, agora, sabe-se que programadores de jogos estão a angariar dinheiro para ajudar o povo ucraniano.

Além disso, estão a unir-se para ajudar outros criadores a abandonar o país.

No final de fevereiro, a Ucrânia foi invadida por tropas russas e, desde então, os combates intensificaram-se. De acordo com o Independent Kyiv, quase uma semana após o início da guerra, centenas de milhares de ucranianos estão a abandonar o país como refugiados e, segundo a CNN, foram já registadas centenas de mortes.

Apesar do cenário aterrorizador, a Ucrânia não baixa os braços, e o mundo também não. Aliás, as correntes de apoio não param de aumentar e, em Portugal, por exemplo, todos conseguem ajudar, independentemente de onde vivam.

A invasão que espoletou este conflito aconteceu no dia 24 de fevereiro e, desde logo, os programadores de jogos apelaram ao apoio da indústria, orientando as pessoas para uma angariação de fundos para o exército ucraniano e para esforços de ajuda humanitária.

Desde essa altura, já foram conhecidas várias iniciativas. O criador do jogo Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, baseado na Polónia, já doou mais de 235.000 dólares à Polska Akcja Humanitarna, uma organização polaca que ajuda refugiados e está a dar apoio a pessoas na Ucrânia. Além desta, também as polacas Techland e 11 Bit Studios estão a recolher e enviar doações. Esta última iniciou uma iniciativa que angariou mais de 715.000 dólares.

Por sua vez, o criador do jogo Destiny 2, Bungie, está a doar as receitas da sua campanha Game2Give, por forma a apoiar as vítimas da guerra.

Além destes, no Discord, surgem outros que, de forma independente, estão a ajudar os programadores de jogos ucranianos a abandonar o país, bem como nas recolhas fronteiriças, apoios financeiros e habitação.

Poderíamos todos usar alguma ajuda para, pelo menos, tentar parar a guerra verbalmente. A informação é distorcida, mas os programadores utilizam a Internet diariamente nas suas vidas. Ter acesso a muitas fontes revela a verdade. Ajude-nos a espalhar o fio da meada de que não há solução na guerra. Vamos criar um mundo real tão equilibrado e agradável como tendemos a criar as nossas experiências em virtual. Ajuda-nos. Isto é algo de que se orgulhará depois de ultrapassarmos isto.

Disse ‘Alex’, um programador ucraniano que lidera um estúdio de 12 pessoas, ao Polygon, ressalvando que a indústria pode ajudar, apelando à paz.

