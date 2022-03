Com o lançamento do Android 12 e com a apresentação do Android 13, voltaram as questões das atualizações da Google. Os fabricantes em muitos casos não atualizam os seus smartphones ou demoram demasiado a fazê-lo.

É verdade que muitas marcas estão a mudar a sua política e a alargar o suporte. A mais recente a revelar a sua nova política foi a Xiaomi, que mostrou o que espera os seus clientes para os próximos anos.

Esta nova versão do Android tem conseguido algo muito positivo. Muitos fabricantes repensaram a sua política de atualizações e garantem agora muitos mais anos de nova versões, algo que vinha a ser pedido há muitos anos.

Conseguem bater a Google nos seus planos e garantir novas atualizações durante vários anos. Estas dividem-se entre lançamento de novas versões e também as necessárias atualizações de segurança, que se prolongam por vários anos e por várias versões.

As grandes novidades da Xiaomi vêm mudar um pouco o que esta marca estava a oferecer ao mercado. Alargam o leque de versões do Android para os smartphones da marca em alguns casos, para aumentar a vida útil dos smartphones.

Nova política de atualizações Xiaomi Redmi Note 11S Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Janeiro 2022 Fim Atualizações Segurança: Janeiro 2025 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Redmi Note 11 Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Janeiro 2022 Fim Atualizações Segurança: Janeiro 2025 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Redmi Note 11 Pro 5G Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Janeiro 2022 Fim Atualizações Segurança: Janeiro 2025 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

POCO M4 Pro 5G Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Janeiro 2022 Fim Atualizações Segurança: Janeiro 2025 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Redmi Note 11 Pro+ 5G Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Janeiro 2022 Fim Atualizações Segurança: Janeiro 2025 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Xiaomi 11 Lite 5G NE Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Setembro 2021 Fim Atualizações Segurança: Agosto 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Xiaomi 11T Pro Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Agosto 2021 Fim Atualizações Segurança: Agosto 2025 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Xiaomi 11T Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Agosto 2021 Fim Atualizações Segurança: Agosto 2025 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Redmi 10 Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Agosto 2021 Fim Atualizações Segurança: Agosto 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

POCO M3 Pro 5G Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Abril 2021 Fim Atualizações Segurança: Abril 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Redmi 10 2022 Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Dezembro 2021 Fim Atualizações Segurança: Dezembro 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12, Android 13

Redmi Note 10 5G Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Abril 2021 Fim Atualizações Segurança: Abril 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12

Mi 11 Ultra Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Abril 2021 Fim Atualizações Segurança: Abril 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12

Redmi Note 10S Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Abril 2021 Fim Atualizações Segurança: Abril 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12

Redmi Note 10T 5G Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Abril 2021 Fim Atualizações Segurança: Abril 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12

Mi 11 Lite 5G Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Abril 2021 Fim Atualizações Segurança: Abril 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12

Redmi Note 10 Pro Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Março 2021 Fim Atualizações Segurança: Março 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12

Redmi Note 10 Pro Max Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Março 2021 Fim Atualizações Segurança: Março 2024 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12

Redmi 9T Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Dezembro 2020 Fim Atualizações Segurança: Dezembro 2023 Versão Android no lançamento: Android 11 Atualizações Android: Android 12

Xiaomi Mi 10T Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Outubro 2020 Fim Atualizações Segurança: Outubro 2023 Versão Android no lançamento: Android 10 Atualizações Android: Android 11

Xiaomi Mi 10T Lite Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Outubro 2020 Fim Atualizações Segurança: Outubro 2023 Versão Android no lançamento: Android 10 Atualizações Android: Android 11

Xiaomi Mi 10T Pro Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Outubro 2020 Fim Atualizações Segurança: Outubro 2023 Versão Android no lançamento: Android 10 Atualizações Android: Android 11

Redmi 9 Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Junho 2020 Fim Atualizações Segurança: Junho 2023 Versão Android no lançamento: Android 10 Atualizações Android: Android 11

Redmi Note 9 Pro Frequência de Atualização: 90 dias Data Lançamento: Maio 2020 Fim Atualizações Segurança: Maio 2023 Versão Android no lançamento: Android 10 Atualizações Android: Android 11



Do que pode ser visto, da lista acima, a Xiaomi passa a oferecer 3 anos de atualizações em alguns dos seus modelos. A verdade é que não será disponibilizado a todos os modelos, onde alguns vão manter apenas 1 ano de novas versões.

A Xiaomi revelou ainda qual a frequência com que irá lançar as suas atualizações, que se devem focar na segurança do Android. Estas vão surgir a cada 90 dias, trazendo assim as correções que forem criadas ao longo do tempo pela Google.

Estas são excelentes novidades para os smartphones Xiaomi. Algumas das suas linhas recebem uma nova vida, com a garantia de muitas mais atualizações e novas versões do Android. Este é um passo que muitos estão a dar e que a Xiaomi assume agora.