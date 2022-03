WhatsApp traz novidades nas mensagens de voz para a sua app Android

O WhatsApp tem mudado o seu foco e quer ser muito mais que uma app de mensagens. Tem apostado nas chamadas de vídeo e de áudio, bem como nas mensagens de voz para a partilha de informação entre os utilizadores.

Isto tem sido visto nas melhorias e nas novidades que tem apresentado, para dar ainda mais aos utilizadores. Isso pode agora ser visto na versão de testes criada para o Android, onde algumas mudanças surgiram no campo das mensagens de voz.

Mais do que escrever, muitos utilizadores do WhatsApp preferem simplesmente ditar as suas mensagens para o serviço. O texto não é convertido, mas segue como mensagem de voz, que depois pode ser ouvida por qualquer destinatário.

Esta funcionalidade tem sido melhorada ao longo do tempo, dando aos utilizadores um maior controlo. Estes já não se limitam a criar estas mensagens e podem ouvir o que ditaram antes de enviar para os contactos de destino.

Uma nova alteração está agora disponível na versão beta da app Android do WhatsApp, para ajudar nas mensagens de voz. Estas passam a poder agora ser colocadas em pausa e retomadas de seguida. Assim, e a qualquer momento, fica mais simples criar estas mensagens.

Este é um complemento ao que já antes havia sido apresentado no WhatsApp para o Android. A presença de ondas associadas à voz dos utilizadores é complementada com o botão para a pausa nas mensagens, para interromper momentaneamente a sua gravação.

Sendo uma funcionalidade que está na versão beta da app para Android do WhatsApp, há ainda um caminho a ser seguido. Acompanha o que já havia para iOS e para o desktop, com funcionalidades semelhantes, mas que tardavam em chegar ao sistema da Google.

Certamente que são novidades importantes, até porque dão um maior controlo aos utilizadores do Android. Podem finalmente interromper a qualquer momento a criação de mensagens de voz no WhatsApp e retomar depois quando quiserem, tal como muitos pediram.