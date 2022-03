Equator: O Liquidificador capaz de picar, cortar e triturar

Um liquidificador é um aparelho de cozinha utilizado para misturar, esmagar, transformar em puré, entre outras funcionalidades. Esta equipamento é muito usado para fazer, por exemplo, batidos saudáveis.

Hoje damos a conhecer o poderoso Liquidificador Equator da Prozis. Conheça as características.

Para quem gosta de preparar a sua comida saudável, de uma forma rápida, nada melhor que tem um Liquidificador.

O Equator da Prozis é um liquidificador que pica fruta, vegetais, frutos secos ou até gelo. Corta e tritura com uma velocidade que pode ajustar conforme preferir. Sopas, batidos, sumos, sobremesas, molhos, o Equator dá conta de tudo.

Equator da Prozis tem 3 modos de funcionamento

O Equator da Prozis tem três modos de funcionamento: Impulso (P), Velocidade 1 baixa e Velocidade 2. A potência deste equipamento é de 500W. Na caixa está disponível o Liquidificador Equator:

1x Unidade de Motor

1 x Jarro de Vidro

1 x Tampa do Jarro com Copo de Medição

1 x Acessório para Cortar

1 x Acessório para Triturar

O jarro de vidro é feito de um material duradouro e fácil de lavar, com imensa capacidade. As funções cortar e triturar são realizadas ao colocar o acessório adequado. Relativamente ao copo de medição, de 25 mL , é direcionado para uma medição mais precisa.

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Liquidificador Equator com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).