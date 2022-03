As redes sociais e os serviços de mensagens, como o Telegram, têm sido um dos canais privilegiados para a passagem de informação sobre a situação na Ucrânia e Rússia. É por estes meios que muitos comunicam e revelam tudo o que se está a passar neste conflito.

O Telegram, sendo um serviço russo, tem sido um dos mais usados, mesmo com toda a desinformação existente. Pavel Durov, o criado deste serviço, já garantiu que este não seria bloqueado, mas pede a todos para terem cuidado com a informação que partilham.

Telegram é muito usado na Rússia

Fruto da forma como garante a segurança dos seus utilizadores, o Telegram está impedido de controlar os conteúdos que são propagados. Não existe acesso às mensagens que são partilhadas, o que o torna excelente para a partilha de informação falsa.

Uma das opções que esteve para ser assumida passava pelo bloqueio do Telegram na Rússia e na Ucrânia. Era desta forma que Pavel Durov e a sua equipa queriam travar a partilha de informação falsa ou pouco fidedigna sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Serviço esteve para ser bloqueado na Ucrânia

Essa decisão acabou por cair por terra, após muitos pedidos enviados pelos utilizadores do Telegram. Este é o único meio de informação que muitos têm e como tal deverá ser mantido ativo para todos

Muitos utilizadores pediram para não fazer o bloqueio de canais do Telegram durante o conflito porque somos a única fonte de informação. Tendo em mente essas solicitações, decidimos não analisar essas medidas. No entanto, peço mais uma vez neste período difícil para verificarem as informações e não dar como certo nenhum dado publicado nos canais do Telegram

Cuidado com a informação partilhada

Na mensagem que partilhou no seu canal do Telegram, Pavel Durov revelou toda a situação, bem com as decisões tomadas. Alertou ainda para que os utilizadores tenham muito cuidado na informação que partilham sobre a Ucrânia ou sobre a Rússia, devendo validar sempre as fontes para não propagarem informação falsa.

Pavel Durov quer o serviço longe de problemas

O criador do Telegram reconhece que os canais do serviço estão a tornar-se cada vez mais uma fonte de informações não verificadas. Revelou ainda que não pretende que a sua aplicação se torne mais uma para partilha de informação falsa, muitas vezes usada para agravar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Tendo sido uma alternativa ao WhatsApp e a todos os problemas que este teve, o Telegram parece estar a cair nas mesmas situações. A informação partilhada não é normalmente validada e assim se inicia a disseminação errada.