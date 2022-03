Agora que o 5G está finalmente disponível em algumas cidades de Portugal, os utilizadores podem testar esta nova tecnologia de forma gratuita. Esta avaliação pode levar muitos a quererem desativar esta novidade, para que os dados não sejam consumidos de forma rápida.

Claro que no Android o controlo é dado totalmente aos utilizadores, o que significa que podem desativar o acesso 5G. Este é um processo simples e que qualquer um pode fazer. Veja como o fazer de forma rápida e simples.

Cada vez mais os smartphones dão aos utilizadores o acesso ao 5G. Este não requer qualquer configuração para estar ativo, pelo menos agora no período de testes que os operadores estão a oferecer. Assim, muitos querem ter o controlo total sobre este acesso, em especial no Android.

Para conseguir desligar o acesso a qualquer rede 5G, os utilizadores do Android só precisam seguir alguns passos simples. Naturalmente que o smartphone tem de ter suporte para 5G e depois ser aberta a app Definições.

Aqui dentro, e no caso da MIUI, devem escolher a opção Cartões SIM e redes móveis. No caso de outros fabricantes, devem escolher Ligações ou outra opção similar, que devem procurar para encontrar este acesso às configurações do 5G.

A seguir, devem escolher um dos cartões presentes, para escolherem a opção correta para desligar. No caso de outros fabricantes podem escolher a opção Redes móveis, para alterarem as definições do acesso ao operador que fornece o serviço.

É aqui que encontram a opção Tipo de rede preferida, onde encontram várias opções. A associada ao 5G deverá estar ativa por omissão, devendo por isso ser escolhida outra. A recomendada para manter o acesso à Internet com velocidades aceitáveis é a associada ao LTE, mantendo também o 3G.

De imediato o acesso à rede 5G é desativado no Android, ficando a rede 4G a ser a preferida. Mais tarde, se preferirem, podem reverter esta opção e ativar novamente o acesso a esta rede mais rápida e com uma latência muito menor.