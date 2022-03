Presente no MWC, a OPPO tem estado a apostar em apresentar algumas novidades de peso. Depois de conhecermos o novo Find X5 Pro e outros elementos desta família, é hora de ser revelada outra tecnologia associada ao carregamento.

Ainda está em testes e demorará algum tempo a chegar ao mercado, mas o SuperVOOC de 240W promete carregar um smartphone em apenas 9 minutos, sem qualquer prejuízo para a bateria do equipamento.

A aposta da OPPO no MWC parece ser grande. A empresa apresentou já várias novidades importantes e que se associam aos seus smartphones. Falamos do processador de imagem MariSilicon X e de algumas lentes focadas em tirar o máximo da fotografia no Find X5 Pro e próximos equipamentos.

Outra área onde a empresa está a apostar parece ser no carregamento. Uma das tecnologias que apresentou parece focar-se em garantir o carregamento mais rápida de sempre, conseguindo manter a saúde da bateria e garantir que se mantém seguras.

Do que a OPPO mostrou, a nova tecnologia de 240W será capaz de carregar uma bateria de 4500 mAh de um smartphone em apenas 9 minutos. Ao mesmo tempo, e para atingir 50% da carga, esta tecnologia precisará de apenas 3 minutos, segundo o que foi mostrado.

Para comparação, e baseando-se na tecnologia de 150W apresentada ontem e já disponível, um smartphone OPPO precisará de 5 minutos para atingir os 50%. A carga completa da bateria precisará neste caso de 15 minutos para o conseguir.

A Oppo referiu que o carregamento SUPERVOOC de 240W tem presentes cinco medidas de segurança. Estes incluem um controlo personalizado que monitoriza a tensão, corrente e a temperatura, e está conforme os padrões de dissipação de calor, apesar da potência elevada.

Não existe ainda data para o lançamento dos primeiros smartphones com o suporte para os 240W SUPERVOOC. A marca irá fazer testes e avaliar esta sua tecnologia para depois a tornar padrão nos seus equipamentos num futuro próximo.