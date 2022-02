Jogo Destiny 2: The Witch Queen já tem mais de 1 milhão de reservas

Os gamers têm à disposição inúmeras escolhas no que respeita aos jogos eletrónicos. E cada vez mais há novas ofertas entre as diversas categorias.

Um exemplo desses é o jogo Destiny 2: The Witch Queen que será lançado a 22 de fevereiro. Mas de acordo com as recentes informações, o título já tem mais de 1 milhão de unidades reservadas.

Destiny 2: The Witch Queen tem 1 milhão de unidades reservadas

Destiny 2: The Witch Queen é a nova aposta da criadora norte-americana Bungie, e promete ser um verdadeiro sucesso. A expansão do jogo traz muitas novidades, desafios e entretenimento aos jogadores, através de novos conteúdos capazes de deixar qualquer um agarrado ao ecrã.

E nada melhor do que os números para comprovar o interesse das pessoas em determinado produto, ou a falta dele. Mas no caso do Destiny 2: The Witch parece que esta será mesmo uma aposta ganha, uma vez que o jogo já conta com mais de 1 milhão de unidades reservadas. O jogo vai chegar ao mercado no próximo dia 22 de fevereiro.

Sony comprou a Bungie

No passado dia 31 de janeiro, a Sony anunciou surpreendentemente a compra da Bungie por 3,6 mil milhões de dólares. Esta compra inesperada acontece pouco depois do anúncio da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft.

E tal como aconteceu com a compra da rival, também a aquisição da Bungie provocou alguma preocupação quanto à disponibilidade dos seus jogos para outras plataformas. No entanto, a criadora afirmou que tudo se vai manter como está, ou seja, o jogo continuará a ser multiplataforma e não haverá conteúdos exclusivos para a PlayStation.

Esta é a primeira vez que uma expansão de Destiny 2 demora tanto tempo a ser lançada. Mas tal aconteceu devido à pandemia da COVID-19 e também ao tamanho da expansão. Normalmente estes lançamentos aconteciam no mês de setembro, mas dadas as circunstâncias, a data teve que ser alterada.

Destiny 2 está disponível para a Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC através da Steam.