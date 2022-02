Sabia que se usar um AirTag da Apple para seguir pessoas pode ir para a prisão?

O AirTag permite-lhe monitorizar facilmente os seus pertences como as suas chaves, carteira, mala, mochila, bagagem e muito mais. Saiba o que fazer se encontrar um AirTag ou um acessório da rede Encontrar, ou se receber um aviso de que tem um na sua posse.

O AirTag ajuda-o a monitorizar e encontrar os seus pertences mais importantes. Só tem de o configurar com o iPhone, iPad ou iPod touch e colocá-lo no objeto. Assim, este será apresentado na app Encontrar. O AirTag tira partido da incrível rede da funcionalidade Encontrar*, que é composta por centenas de milhões de dispositivos Apple que podem ajudar a determinar a localização aproximada dos seus pertences, mesmo que não estejam nas proximidades.

Outros dispositivos que fazem parte do programa de acessórios da rede Encontrar também utilizam esta rede para ajudar a monitorizar e encontrar os seus pertences. Assim que configurar um objeto compatível, este surgirá na app Encontrar.

O AirTag e a rede Encontrar foram concebidos a pensar na privacidade. O AirTag e os acessórios da rede Encontrar têm identificadores Bluetooth exclusivos que são frequentemente alterados. Isto ajuda a impedir que os seus movimentos sejam monitorizados. Quando a rede da funcionalidade Encontrar é utilizada para localizar um dispositivo, um AirTag ou outro acessório da rede Encontrar offline, as informações de todos os utilizadores são protegidas por encriptação ponto a ponto.

Ninguém, incluindo a Apple, sabe a localização ou a identidade dos utilizadores ou dispositivos inscritos que ajudem a localizar um acessório da rede Encontrar perdido.

O AirTag e a rede Encontrar também foram concebidos para desencorajar monitorizações indesejadas. Para desencorajar a monitorização sem o seu conhecimento, a app Encontrar emite uma notificação caso seja detetado um AirTag ou outro acessório da rede Encontrar desconhecido a deslocar-se consigo ao longo do tempo. Um AirTag que não esteja com a pessoa que o registou durante um período prolongado também reproduzirá um som quando for movido para que possa ser encontrado, mesmo se a pessoa não utilizar um dispositivo iOS. Se detetar um AirTag ou um acessório da rede Encontrar desconhecido, siga os passos abaixo para saber mais sobre o mesmo e sobre como o desativar.

*A rede Encontrar não é suportada na Coreia do Sul.

Se encontrar um AirTag ou um objeto perdido com um AirTag colocado

Aproxime a parte superior do iPhone ou smartphone com tecnologia NFC da parte branca do AirTag até surgir uma notificação.

Toque na notificação. Será aberto um site que inclui informações sobre o AirTag, incluindo o respetivo número de série.

Se o proprietário o tiver marcado como perdido, poderá ver uma mensagem com informações sobre como contactar o proprietário.* Pode contactar o proprietário para o informar de que encontrou o seu AirTag.



Para saber mais sobre um acessório da rede Encontrar que não esteja com o respetivo proprietário, desloque-se até à parte inferior do separador Objetos e toque em Identificar objeto encontrado.

*Pode ver uma mensagem do Modo perdido em qualquer smartphone com tecnologia NFC, como um iPhone ou telemóvel Android.

Se vir a mensagem "Item Detected Near You" (Objeto detetado perto de si)

Se vir esta mensagem no iPhone, iPad ou iPod touch com o iOS ou iPadOS 14.5 ou posterior, significa que um AirTag ou um acessório da rede Encontrar registado e que alguém perdeu foi encontrado na sua posse e o proprietário poderá conseguir ver a respetiva localização. É possível que o AirTag ou o acessório da rede Encontrar esteja colocado num objeto emprestado. Siga estes passos para desativar estas notificações ou para desativar o AirTag ou o acessório da rede Encontrar:

Toque na mensagem. Toque em Continuar. Se precisar de ajuda para encontrar o AirTag ou um acessório da rede Encontrar, toque em Reproduzir som*. Se o AirTag ou acessório da rede Encontrar estiver colocado num objeto emprestado, pode tocar em "Pausar avisos de segurança" para desativar as notificações de "Items Detected" (Objetos detetados) durante um dia. Se tiver um AirTag emprestado por um membro do seu grupo da Partilha com a família, pode desativar os Avisos de segurança durante um dia ou indefinidamente.

Pode tocar em "Saiba mais acerca deste AirTag" para ver o respetivo número de série caso o proprietário o tenha marcado como perdido. Para desativar o AirTag ou acessório da rede Encontrar e parar de partilhar a localização, toque em Instruções para desativar e siga os passos indicados no ecrã. Caso sinta que a sua segurança está em risco, contacte as autoridades locais para que possam trabalhar em conjunto com a Apple. Pode ter de fornecer o número de série do AirTag, do acessório da rede Encontrar ou do dispositivo.

*Se não conseguir reproduzir um som, é possível que o AirTag já não esteja consigo. Se o teve durante a noite, é possível que o identificador tenha sido alterado.

A funcionalidade Encontrar utiliza o identificador para determinar se é o mesmo AirTag que foi encontrado consigo. Se acreditar que o AirTag ainda se encontra consigo, procure-o nos seus pertences ou espere que seja apresentado outro aviso durante as suas deslocações ao longo do dia. Se o AirTag estiver nas proximidades da pessoa que o registou, também não conseguirá reproduzir um som.

Se ouvir um AirTag a reproduzir um som

Quando um AirTag que esteja há algum tempo separado da pessoa que o registou for movido, reproduzirá um som para avisar as pessoas nas proximidades. Se encontrar um AirTag depois de o ouvir a reproduzir um som, pode utilizar qualquer dispositivo com tecnologia NFC, como um iPhone ou telemóvel Android, para ver se o proprietário o marcou como perdido e ajudar a devolvê-lo.

Verificar se existem AirTags ou acessórios da rede Encontrar por perto com um dispositivo Android

Se utilizar um dispositivo Android, pode descarregar a app Tracker Detect da Google Play Store. Esta app procura na área de alcance do Bluetooth monitorizadores de objetos que tenham sido perdidos pelos proprietários e que sejam compatíveis com a rede Encontrar da Apple.

Nestes monitorizadores incluem-se o AirTag e monitorizadores de objetos compatíveis que utilizem a rede Encontrar. Se suspeitar que alguém está a utilizar um AirTag ou outro monitorizador de objetos para monitorizar a sua localização, pode utilizar a app para tentar encontrá-lo.

Se a app detetar um AirTag ou outro monitorizador de objetos compatível perto de si durante pelo menos 10 minutos, pode reproduzir um som para ajudar a localizá-lo.