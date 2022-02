Como cancelar a subscrição Premium no Spotify

Embora o Spotify seja a plataforma de streaming de música mais popular do mundo, não é a única opção disponível e poderá deixar de fazer sentido estar a pagar um plano premium. Nesse sentido, caso possua um, mas pretenda cancelá-lo, saiba que o processo é muito simples.

Hoje, mostramos-lhe como pode cancelar a subscrição Premium no Spotify.

O Spotify possui uma série de planos disponíveis para aqueles que queiram ouvir o seu catálogo de músicas ou os seus podcasts, sem interrupções e com acesso a outras vantagens. Contudo, se possui uma conta Premium e pretende cancelá-la, por alguma razão, aqui está tudo o que precisa de saber.

Cancelar o plano Premium no Spotify

Em primeiro lugar, a sessão deverá estar iniciada na conta com a subscrição Premium que pretende cancelar. Depois, deverá aceder ao nome da conta, no canto superior direito e selecionar Account.

Uma vez selecionada a opção Account, será direcionado para a página da sua conta, onde terá acesso ao seu plano atual. Por baixo do plano atual, terá um botão com Alterar Plano, no qual deverá clicar.

Clicando aí, e à medida que vai descendo pela página, ser-lhe-ão apresentadas as alternativas ao Spotify Premium, como o Premium Estudante, Spotify Premium Duo, Spotify Premium Família e, por último, o Spotify Free. No caso de querer mudar o plano Premium para um gratuito, este último é aquele que deverá selecionar, através do Cancelar Premium.

Se efetivamente quiser prosseguir com o cancelamento, deverá selecionar a opção Continuar para cancelar no final da página, depois de lhe serem apresentados os benefícios que irá perder.

Depois, deverá, mais uma vez, confirmar a sua intenção, clicando no Sim, cancelar.

Esta é uma das formas à qual poderá recorrer para cancelar o seu plano Premium, diretamente no Spotify. Por outro lado, se o seu pagamento for feito através do PayPal e estiver automático, poderá cancelá-lo por lá, conforme mostramos aqui: