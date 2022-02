Amazon poderá aumentar o preço do seu serviço Prime, dizem analistas

Tudo está a ficar mais caro. E mesmo que a diferença seja mínima, um pouco por todo o lado e por todos os setores, sejam serviços ou produtos, notamos esse aumento que depois se expressa na carteira ao final do mês.

Com tal, segundo as opiniões de vários analistas, a Amazon poderá estar prestes a aumentar o preço do seu serviço Prime.

Amazon Prime poderá ficar mais caro

Segundo as últimas informações, parece que depois da divulgação dos resultados financeiros, a Amazon estará preparada para anunciar um aumento de preço do seu serviço de assinatura Prime. Esta é a conclusão a que chegam alguns analistas do Wall Street.

O serviço da empresa oferece acesso a muitos outros serviços, como por exemplo o streaming de conteúdos de vídeo e música, livros e ainda uma assinatura gratuita mensal do Twitch. Tudo isto por um valor de 36 euros anuais ou 3,99 euros por mês.

Mas os analistas consideram que a empresa já está pronta para proceder a um aumento de preços. De acordo com Michael Pachter, analista da Wedbush Securities "Já era hora. Os custos de envio aumentaram, ponto".

Os detalhes indicam os o aumento de preço surge como forma de lidar com outros aumentos, como o dos combustíveis, salários e prémios bónus para atrair novos funcionários. Desta forma, os analistas encontram motivos mais do que suficientes para que o preço aumente, e consideram que a maioria dos utilizadores vai continuar a pagar pelo serviço de assinatura, uma vez que exige uma entrega rápida dos produtos. Para além disso, indicam ainda que a Amazon terá também benefícios para compensar os consumidores regulares pelo aumento de preço.

A Amazon recusou-se a comentar os preços do Prime quando revelou os resultados financeiros. Mas no mês de outubro, o diretor financeiro da empresa, Brian Olsavsky referiu que a Amazon não tinha aumentos de preços para anunciar, mas que "sempre analisamos isso".

Os analistas consideram que a empresa deverá anunciar o aumento dos preços quando toda a situação envolvente voltar ao normal, nomeadamente a normalização dos prazos de entregas e a recuperação devido à variante Ómicron.