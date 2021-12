Mesmo tendo sido criadas para ajudar os utilizadores a encontrarem os seus objetos, as AirTags nem sempre são usadas da forma mais correta. Desde o primeiro momento que existem preocupações de privacidade, que a Apple tentou resolver.

As medidas aplicadas procuram mitigar todas as preocupações, mas algumas estavam a ficar para trás. Agora a Apple dá mais um passo e desta vez para os utilizadores Android. Estes já podem procurar a presença de AirTags com os seus smartphones.

Apple preparou mais uma app para o Android

Sendo um produto do ecossistema Apple, é natural que as AirTags apenas possam ser usadas e detetadas pelos equipamentos da marca. Este tem sido o seu posicionamento e dificilmente irá mudar isso no futuro, como é natural.

Assim, e no caso das AirTags, os utilizadores do Android estavam expostos e não podiam detetar se estas fossem usadas para os seguir. Isso muda com a chegada da app Tracker Detect, que permite procurar estes dispositivos nas proximidades dos smartphones.

Já é possível detetar Airtags com esta app

A Apple não vai limitar a utilização desta app às AirTags e abre também a outros dispositivos. Do que é revelado na descrição da app, esta consegue detetar outros dispositivos que possam usar a rede Fid Me para poderem ser detetadas.

Com uma utilização simples, os utilizadores só precisam de iniciar a pesquisa por estes dispositivos. Caso seja detetada uma AirTag, esta vai surgir sendo uma desconhecida e não apresentar qualquer informação adicional.

Podem ser rapidamente encontradas pelos smartphones

Caso esta AirTag seja detetada por mais de 10 minutos, vão ser dadas novas opções aos utilizadores Android. Estes vão poder ativar a reprodução de um som para ajudar a encontrar o dispositivo. Ao aproximar o smartphone com o NFC ativo, vão ser apresentadas as instruções para a desativar.

Esta é uma solução esperada há algum tempo, para ajudar os utilizadores Android a estarem protegidos de utilizações abusivas das AirTags, como se viu recentemente. Agora já podem encontrar estes dispositivos da Apple e evitar ser seguidos sem a sua autorização.