Anunciada pela Apple com o iOS 14, a App Tracking Transparency só tomou forma mais tarde no iOS 14.5. Esta funcionalidade pretende garantir a privacidade aos utilizadores, dando-lhes a escolher com quem partilham os seus dados.

Criticadas por muitos serviços e programadores, tem estado sob escrutínio de muitos, mesmo algumas autoridades. A mais recente a tomar uma ação foi a Polónia, que quer avaliar se esta funcionalidade não dá à Apple uma posição única face à sua concorrência.

Apple Tracking quer proteger utilizadores

Desde que foi colocada à disposição dos utilizadores que a App Tracking Transparency foi adotada pela maioria. Estes querem controlar quem acede aos seus dados e assim poderem decidir como e quando estes vão ser usados para apresentar publicidade.

Adiado inicialmente, devendo chegar com o iOS 14, acabou por chegar mais tarde com o iOS 14.5. Segundo a Apple este adiar serviu para que os programadores adaptassem as suas apps e serviços a esta nova realidade que estava a chegar.

Polónia investiga a Apple por monopólio

Agora, a entidade para a concorrência da Polónia está a investigar a App Tracking Transparency, devido a preocupações de monopólio. O regulador afirma que “não significa que as informações dos utilizadores não sejam mais recolhidas e que estes não recebam anúncios personalizados”.

Ao mesmo tempo, a entidade diz que receia que a Apple tenha introduzido este novo recurso para promover a sua rede de publicidade Apple Search Ads. Revelou ainda que com esta investigação, querem avaliar se as ações da Apple podem ter como objetivo eliminar concorrentes no mercado de serviços de publicidade personalizada.

Dados dos utilizadores estão mesmo seguros?

Esta investigação surge após ser apresentado um estudo recente que questionou a eficácia do App Tracking Transparency. O estudo afirma que o recurso apenas cria apenas uma ilusão de privacidade junto dos utilizadores.

Ficou claro que a maioria dos utilizadores do iPhone ativaram o App Tracking Transparency para cancelar a recolha de dados das apps. Ainda assim, os pesquisadores descobriram que esta funcionalidade não faz diferença no número total de recolha de dados que estão presentes e ativos.