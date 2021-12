AirTags da Apple ligados ao aumento do número de roubos de automóveis

Os AirTags são um equipamento que permite localizar um objeto perdido recorrendo a uma gigante rede de iPhones. A Rede Encontrar, contudo, pode ser usada para o bem, mas também para o mal.

Segundo um relatório da polícia canadiana, estes dispositivos estão a ser usados para ajudar no roubo de carros.

AirTags usados para detetar carros para serem roubados

Os AirTags da Apple estão a ser utilizados num número crescente de roubos de automóveis no Canadá, de acordo com a polícia local.

Segundo um comunicado da Polícia Regional de York, os investigadores identificaram um novo método que está a ser utilizado pelos ladrões para localizar e roubar veículos topo de gama que tira partido das capacidades de localização do AirTag.

Embora o método de roubo dos carros seja largamente convencional, o objetivo do AirTag é rastrear um carro topo de gama até à residência da vítima, onde pode ser roubado da entrada da garagem.

Desde setembro de 2021, só na Região de York, os agentes da polícia investigaram cinco incidentes em que suspeitos utilizaram os AirTags em roubos de veículos topo de gama.

Conforme foi explicado, os ladrões visam quaisquer veículos particularmente valiosos que encontrem em locais públicos e parques de estacionamento, colocando um AirTag numa área fora de vista, como no engate do reboque ou no tampão de combustível, na esperança de que este não seja descoberto pelo proprietário do carro.

Utilizadores têm de atuar quando alertados pelo anti-tracking

Os ladrões não têm forma de desativar as características anti-tracking da Apple que alertam os utilizadores quando um AirTag não familiar próximo está a monitorizar a sua localização, mas nem todas as vítimas recebem ou agem com base na notificação, ou têm um iPhone.

Embora apenas cinco roubos tenham sido diretamente ligados ao AirTags até agora, mais de 2.000 veículos foram roubados em toda a região no último ano, e é provável que o problema se estenda a outras localidades e países em todo o mundo.

A polícia espera ver os AirTags utilizados a uma escala mais alargada num número crescente de furtos de veículos no futuro.

Os AirTags são de grande valia e a Apple tem apertado o cerco a uma utilização não convencional. Conforme vimos recentemente, a empresa de Cupertino adicionou uma nova funcionalidade à app Encontrar que interage com as etiquetas localizadoras.

