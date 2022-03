Combustíveis: forte aumento nos preços, até oito cêntimos na próxima semana

Os valores de venda dos combustíveis desde há várias semanas que estão a receber aumentos consecutivos. Contudo, os novos desenvolvimentos deverão precipitar grandes subidas dos preços resultantes do conflito na Ucrânia e do aumento do preço do barril de Brent. Este mercado, que serve de referência para a Europa, estava nesta quarta-feira à tarde a ser transacionado a cerca de 112 dólares por barril.

Segundo informações, o preço, por litro, pode aumentar oito cêntimos na gasolina e sete no gasóleo.

Inevitavelmente vamos assistir a uma escalada de preços dos combustíveis como resultado da guerra que se trava na Ucrânia. Assim, os preços dos combustíveis devem aumentar em Portugal cerca de oito cêntimos, na próxima semana. A informação foi avançada por fontes do setor.

O aumento de oito cêntimos nos combustíveis é um dos primeiros efeitos significativos, para Portugal, da invasão russa da Ucrânia, ordenada pelo Presidente russo, Vladimir Putin. O preço do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, estava esta quarta-feira à tarde a ser transacionado a cerca de 112 dólares por barril.

Os preços do petróleo da OPEP subiram para 103,89 dólares por barril na terça-feira, mais 4,7% (4,67 dólares) que o valor do dia anterior (99,22 dólares), anunciou esta quarta-feira o grupo petrolífero baseado em Viena.

O preço médio da Gasolina Simples 95 registado na terça-feira, 1 de março, foi de 1,834 euros e o Gasóleo Simples de 1,676 euros, indica a Direção-Geral de Energia.