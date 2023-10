Foi durante a proposta do Orçamento de Estado para 2024 que ficou conhecida uma das mais polémicas medidas presentes no documento: o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para os carros mais antigos. Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se considera que o aumento do IUC para carros anteriores a 2007 ajudará a proteger o ambiente. Participe!

Considera que o aumento do IUC para carros anteriores a 2007 ajudará a proteger o ambiente?

O governo decidiu agravar o Imposto Único de Circulação para os carros com matrícula anterior a julho de 2007, sendo que um dos objetivos é então taxar os carros mais poluentes. Esta é uma das medidas previstas no OE para 2024, mas que rapidamente gerou polémica. Como seria de esperar, o desagrado dos condutores não tardou, em especial daqueles que são donos de alguns destes veículos com estas características. Isto porque o aumento do IUC em casos específicos pode mesmo atingir valores bastante altos.

De acordo com as notícias e simulações que vão sendo divulgadas nos vários meios de comunicação social, este imposto pode subir até 400%... ou ainda mais dependendo da situação, pois o aumento varia especialmente quanto à cilindrada e à emissão de CO2 do automóvel. No entanto, o IUC não poderá aumentar mais de 25 euros por ano.

Logo depois do anúncio desta medida, foi criada uma petição pública contra o aumento previsto do IUC para automóveis anteriores a 07-2007, destinada à Assembleia da República. No momento em que escrevo este artigo, esta petição conta já com a assinatura de 304.880 pessoas.

Como tal, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se considera que o aumento do IUC para carros anteriores a 2007 ajudará a proteger o ambiente. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Considera que o aumento do IUC para carros anteriores a 2007 ajudará a proteger o ambiente? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com