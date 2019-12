Dica: Como definir a informação de emergência num smartphone Android

O nosso smartphone é já um elemento essencial no dia a dia, mesmo numa emergência. Está sempre presente e com toda a nossa informação disponível, quer para que a possamos usar ou para que a possamos partilhar com os nossos contactos.

Mesmo com essa informação presente, temos de garantir que esta pode ser lida sempre que necessitamos. É por isso importante definir a informação de emergência num smartphone Android, para ser consultada sempre que necessitarmos.

Ao termos acesso a um smartphone bloqueado não temos acesso à informação do seu dono. Este pode precisar de ajuda e estamos assim impedidos. O Android tem presente a forma de definir a informação necessária e que será mostrada numa emergência.

Para definirem essa informação devem começar por aceder às definições do Android. Aí dentro devem procurar pela opção Sistema. Esta deverá ser uma das últimas opções presentes.

Dentro dessa área devem encontrar várias opções. A que necessitam está logo no início e tem o nome Acerca do telefone. Esta poderá ser diferente entre as várias marcas de smartphones.

De seguida, aí dentro, devem escolher também uma das primeiras opções. Esta chama-se Informações de emergência e está novamente no topo da lista de opções.

A lista de elementos presentes é a informação que pode ser fornecida. Está também indicada a informação que está já preenchida e com a informação que está contida.

Devem carregar na opção Editar informações para terem acesso à lista de informações para a poderem editar. Surge em lista e com os diferentes dados preenchidos e visíveis.

Só precisam mesmo de carregar em cada um desses elementos e preencher a informação que querem ter disponível a quem encontrar o smartphone. O que não preencherem não será mostrado.

Aceder à informação de emergência de um smartphone e do seu utilizador

Sempre que tiverem acesso a um smartphone podem ver essa informação de forma muito simples. Basta desbloquear o smartphone e carregar na opção Emergência. Claro que não precisam de desbloquear o telefone.

De seguida devem ter uma zona de marcação de chamadas e, no topo, encontram um botão com o nome Informações de Emergência. Devem carregar aí para avançarem no processo.

Para confirmar o acesso o Android vai pedir uma confirmação desse passo, devendo ser clicado uma segunda vez no botão que carregaram antes.

É então que surge toda a informação que foi definida pelo utilizador. Está organizada com informações e contactos. Podem alternar entre elas e obter todos os dados do utilizador, para o poderem ajudar.

Desta forma simples podem configurar o smartphone para ter os dados mais importantes do utilizador. Estes podem ajudar numa emergência ao ter informação única sobre o utilizador.