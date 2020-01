Linux Lite 4.8: Mais uma alternativa gratuita ao Windows 7

No segmento das distribuições Linux há ofertas paras todas as necessidades. Neste segmento podemos encontrar distribuições para servidores, para desktops, para mini PCs, para dispositivos da área da Internet das Coisas, etc.

A distribuição Linux Lite tem merecido a nossa atenção! Conheça as novidades do Linux Lite 4.8, uma excelente alternativa ao Windows 7.

Chama-se Lite e tal como o nome sugere é uma distribuição compacta em termos de software e também ao nível do ambiente gráfico.

A última versão do Linux Lite (versão 4.8) é baseada no Ubuntu 18.04 LTS e traz como ambiente gráfico o levezinho Xfce. Esta versão inclui também nova documentação e um novo Widget para monitorização do CPU. Exista agora também uma nova função para definir o tema, podendo o utilizador mudar facilmente entre um tema Light e um Dark.

Jerry Bezencon, um dos responsáveis por esta distribuição, sugere-a como uma alternativa ao Windows 7.

Browser: Firefox: 71.0 Quantum

Email: Thunderbird: 68.2.2

Plataforma de Produtividade: LibreOffice: 6.0.7.3

Media Player: VLC: 3.0.8

Editor de imagem: Gimp: 2.10.14

System Backup: Timeshift 19.08.1

No entanto, apesar de ter a palavra “Lite” na sua designação, esta distribuição ocupa 1,5 GB. Pode instalá-la nativamente numa máquina, recorrer à virtualização, ou então criar uma PEN USB de arranque.

Com o passar dos tempos e com a aquisição de novos PCs, vamos guardando no sótão, na garagem ou num sítio escondido lá de casa o nosso PC mais antigo. Aquela caixa já com um pouco de ferrugem, um monitor ainda CRT, um teclado já meio sujo e até um rato com bolinha. Se tem por lá uma dessas máquinas, limpe-lhe o pó e instale o Linux Lite 4.8.

De relembrar que o fim do Windows 7 acontece já dentro de 1 dia. Será no dia 14 de janeiro de 2020 que esta versão vai ser terminada, o que deixa pouco tempo para a migração.

Linux Lite 4.8

