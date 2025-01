Google lançou Android 16 Beta 1 e está disponível para os smartphones Pixel

Após ter sido divulgado na semana passada, a primeira versão Beta do Android 16 Beta já está disponível para os smartphones Pixel. Esta versão é a primeira mais estável, mas continua a ser preparada para mostrar todas as novidades. Esta está disponível e pode agora ser usada para se conhecer o que a Google prepara para o futuro.

Google lançou Android 16 Beta 1

Quem tem um dos smartphones Pixel elegíveis (do Pixel 6 ao Pixel 9) pode inscrever-se no programa beta para ter acesso a esta versão do Android 16. A isso somam-se as atualizações futuras.

No que toca a novidades desta primeira versão Beta do Android 16, a Google anunciou suporte para o futuro da adaptabilidade das aplicações, atualizações ao vivo, formato Advanced Professional Video e muito mais.

Com as aplicações adaptativas para Android, a Google tenta eliminar gradualmente a capacidade das aplicações de restringir a orientação e o redimensionamento do ecrã em ecrãs grandes. Em vez disso, as aplicações no Android 16 funcionarão perfeitamente em todos os dispositivos, independentemente do tamanho do ecrã e do formato.

As atualizações ao vivo são um novo tipo de notificação que deve ajudar os utilizadores a monitorizar e aceder rapidamente a atividades importantes em curso. Além disso, esta versão Beta do Android 16 oferece suporte avançado para reprodução, criação e edição de multimédia de alta qualidade.

Muitas novidades a caminho

Neste sentido, o Android 16 acrescenta suporte para o codec Advanced Professional Video (APV), especificamente concebido para ser usado para gravação e pós-produção de vídeo de alta qualidade de nível profissional.

Este codec suporta HDR10/10+, vídeo multivisualização e vídeo auxiliar, descodificação e recodificação múltiplas sem degradação severa da qualidade visual, vários formatos de amostragem de croma e profundidade de bits e muito mais.

Disponível para smartphones Pixel

Há outras novidades importantes incluídas nesta versão beta do Android 16. Aqui falamos da deteção de cenas no modo noturno da câmara, texto vertical, suporte preditivo para navegação com 3 botões, novas APIs de acessibilidade e muito mais.

Depois de se inscreverem no programa Android Beta, os utilizadores devem receber uma atualização over-the-air para a Beta 1. O mesmo se aplica aos que estão atualmente no Android 16 Developer Preview 2. Quem estiver no Android 25Q1 Beta e pretender obter a versão estável final e sair da Beta, deve ignorar a atualização OTA para o 25Q2 Beta 1 e aguardar pelo lançamento do 25Q1.