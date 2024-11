Cuidado, o Spotify está a ser usado para espalhar malware nas playlists

É algo natural que tudo o que está na Internet poderá (eventualmente) ser usado para propagar malware ou outro tipo de ataques. O não se esperava que o Spotify fosse uma dessas plataformas e que tivesse a ser explorado para tal. A verdade é que isso foi descoberto e mostrou como este serviço de streaming pode ser explorado para espalhar malware.

Cuidado com as playlists do Spotify

Com a sua popularidade como a maior plataforma de música e podcast do mundo, o Spotify tornou-se infelizmente um alvo para os criminosos. As tentativas de redirecionar os utilizadores para sites fraudulentos através de playlists maliciosas e podcasts de spam aumentaram recentemente na plataforma. Este novo método parece estar a ter um sucesso grande.

Primeiro, importa perceber como esta forma de ataque funciona na Internet. Algumas playlists na plataforma estão atualmente a atrair utilizadores com títulos apelativos como “Sony Vegas Pro 13 Crack” para os fazer clicar nos links. Os podcasts de spam, com mensagens de áudio geradas por IA, estão mesmo a promover conteúdo ilegal.

Os criminosos criam conteúdo malicioso através de plataformas de terceiros, como serviços de alojamento de podcasts. Estes depois distribuem-no para o Spotify e outros serviços de streaming. Este processo aproveita a falta de supervisão rigorosa na fase de publicação, tornando mais fácil para os burlões espalharem rapidamente o seu conteúdo.

Malware neste serviço de streaming

Karol Paciorek, um entusiasta da cibersegurança, apercebeu-se deste problema de segurança e alertou para isso na sua conta X. Desde então, o Spotify emitiu um comunicado dizendo que removeu o conteúdo problemático, mas não foi claro se estava a desenvolver uma estratégia a longo prazo contra tais esquemas.

É lógico que com estas novas formas de ataque, o Spotify procure garantir uma supervisão maior nos conteúdos que são carregados para a sua plataforma. Só desta forma conseguem aumentar a segurança dos utilizadores e mantê-los protegidos contra este tipo de ataques.

Quanto aos utilizadores do Spotify, estes devem ter cuidado com os links em playlists e podcasts suspeitos. Em particular, devem ponderar se devem clicar em links externos. Esta medida simples é uma das formas mais eficazes de proteção contra ataques e tentativas de fraude.