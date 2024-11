Oppo revela ColorOS 15 com Android 15 e mostra que smartphones o vão receber

A Google tem já o Android 15 disponível e pronto para ser instalado nos seus smartphones. Ao mesmo tempo, abriu esta versão para os seus parceiros poderem criar as suas personalizações. A Oppo deu este passo agora e revelou quando os seus smartphones vão receber o ColorOS 15.

Oppo revela novo ColorOS 15 com Android 15

A Oppo anunciou recentemente a disponibilidade global dos seus primeiros smartphones com o ColorOS 15 baseado no Android 15, o Find X8 e o Find X8 Pro. Mas para todos os que têm outro smartphone Oppo chegou também agora a lista dos dispositivos que vão receber a atualização ColorOS 15.

Quando a Oppo lançou a série Find X8 na China, no início deste mês, revelou também os seus planos para o ColorOS 15. Ainda que ofiical, esta apenas estava focada nos seus modelos para o mercado chinês. Juntamente com o lançamento global da série Find X8, a Oppo anunciou também o calendário de implementação do ColorOS 15 para os modelos internacionais.

A lista revelada não se foca apenas nos smartphones. Contém telefones e tablets lançados pela Oppo nos últimos anos. Alguns receberão o ColorOS 15 ainda este mês, embora o maior número de dispositivos Oppo não veja a atualização até ao início do próximo ano.

Muitos smartphones da marca com a novidade

O que é surpreendente é que o Oppo Pad 3 Pro não foi lançado com o ColorOS 15 integrado, assim como a série Find X8. Pelo menos quem optar pelo novo tablet topo de gama da Oppo não terá de esperar muito pela atualização do ColorOS 15, uma vez que está previsto o seu lançamento em dezembro de 2024.

Segundo a Oppo, os dispositivos e os horários listados acima podem mudar, por isso importa ter em mente que esta lista pode ser ajustada no futuro. Tudo dependerá da forma como os desenvolvimentos acontecerem ou de problemas que eventualmente sejam descobertos nos diferente smartphones.

Está assim revelada a chegada do Android 15 e do ColorOS aos smartphones da Oppo. A marca consegue ser uma das primeiras a ter esta versão disponível e mostra assim que está empenhada em atualizar as suas propostas para a mais recente proposta da Google.