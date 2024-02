WhatsApp prepara mudanças nas suas políticas de utilização e de privacidade na Europa

O WhatsApp está a adaptar-se para as novidades e para as novas regras que vão entrar em vigor na Europa. Estas querem proteger os utilizadores, tudo ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados Digitais. Agora, e do que é já possível ver, essas mudanças nas políticas de utilização e de privacidade vão chegar aos utilizadores.

Pode parecer algo menor que tem uma importância relativa, mas as novas normas dos mercados na Europa vão alterar muito nos serviços digitais. As empresas, como a Meta, a Google, A Microsoft e até a Apple vão ter de alterar muito dos seus serviços e sistemas.

O WhatsApp foi uma das contempladas com essas alterações, fruto da sua dimensão e da quantidade elevada de utilizadores. Isso levará a que os serviços tenham de ser mais abertos e que possa interagir com outras estruturas.

Para marcar esse momento, e apresentar as novas regras, o WhatsApp está agora a testar as mudanças nas suas políticas de utilização e de privacidade. Isso leva a que estas tenham de ser apresentadas aos utilizadores na Europa, para concordarem com a mudança.

Tudo será mostrado com um banner bem visível para os utilizadores. No topo da sua app de mensagens, os utilizadores do WhatsApp vão ter presente o alerta e a possibilidade de terem acesso para leitura das novas políticas de utilização e de privacidade na Europa.

Esta mudança foi projetada para fornecer aos utilizadores expectativas mais claras em relação ao seu comportamento no WhatsApp. Uma adição é a opção de receber mensagens de apps de terceiros. Também é explicado como se aplicam as diretrizes aos canais e como os utilizadores podem denunciar conteúdo e recorrer de decisões relacionadas a esses canais.

A idade mínima para utilizar o WhatsApp será alterada de 16 para 13 anos. Os utilizadores são obrigados a aceitar essas atualizações dos Termos de Serviço do WhatsApp, continuando a usar a plataforma após 11 de abril de 2024. No entanto, se decidirem não aceitar, poderão explorar opções alternativas de conta.