O cenário na Rússia é de tentativa de controlo para assim restringir a informação que serviços como o WhatsApp e outros dão aos utilizadores. O governo quer impedir que muitos funcionem no país ou que eliminem parte da informação. É aqui que o WhatsApp se vê agora, com a possibilidade de receber a sua primeira multa na Rússia por não apagar conteúdo banido.

A primeira multa do WhatsApp na Rússia

O serviço de mensagens WhatsApp pode estar perto de enfrentar mais uma situação em que é colocado numa posição complicada. Poderá ver ser aplicada uma multa que poderá chegar a um máximo de 4 milhões de rublos (46 mil euros) a ser aplicada pelas autoridades da Rússia.

Esta situação surge agora, depois de a Rússia acusar este serviço de não ter cumprido as suas deliberações, no que toca a apagar conteúdo proibido. Esta informação surge da agência de notícias estatal RIA e foi revelada na passada sexta-feira, citando um tribunal de Moscovo.

Importa recordar que a empresa-mãe do WhatsApp, a Meta, foi banida da Rússia ano passado, tendo sido marcada como uma organização "extremista". Ainda assim, este serviço de mensagens e as suas apps, muito populares na Rússia, nunca foram ameaçados com processos legais por não eliminar informações proibidas.

Não apagou conteúdo identificado pelo governo

O relatório que a RIA revelou não especificou quais as informações que o WhatsApp supostamente não conseguiu eliminar. Detalhou que o processo administrativo foi aberto pelo regulador de comunicações Roskomnadzor e que deverá seguir os seus trâmites.

Este é mais um cenário em que o WhatsApp se vê envolvido em situações em que se recusa a eliminar dados do seu serviço. A empresa sempre apontou que não tem forma de o conseguir fazer, porque os dados circulam na sua rede cifrados e assim ficam bloqueados para o serviço

Já no ano passado, no início de sua campanha militar na Ucrânia, a Rússia introduziu novas leis de censura militar. Estas incidiram sobre muitas empresas de tecnologia, onde se incluem a Google, Wikipedia e Discord. O resultado foi que estas empresas foram multadas.