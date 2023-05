Discos SSD SanDisk Extreme têm falha que faz perder todos os dados

Os equipamentos tecnológicos, sejam eles quais forem, estão sempre sujeitos a problemas e erros que comprometam as informações dos seus utilizadores. Neste sentido, as mais recentes notícias revelam que os discos de armazenamento SSD SanDisk Extreme têm uma falha que faz perder todos os dados, pondo assim em causa a segurança.

SSDs SanDisk Extreme com falha grave que compromete os dados

Se a marca SanDisk é popular sobretudo por questões de segurança, agora as últimas informações mostram que tudo muda de figura. Nos últimos meses, vários relatos de utilizadores em fóruns de tecnologia e publicações nas redes sociais indicam que os discos SSD SanDisk Extreme têm uma falha que faz com que várias unidades eliminem ficheiros armazenados sem autorização ou permissão por parte do utilizador. Há mesmo a indicação de que nos casos mais graves, o equipamento torna os discos SSD ilegíveis.

As queixas por parte dos utilizadores lesados são cada vez mais, o que faz com que haja uma maior atenção para este problema. Inicialmente suspeitava-se que a falha afetasse apenas uma série de unidades, mas com a continuidade dos relatos verifica-se que o problema é mais global.

Para já ainda não são conhecidos os motivos e a origem do erro, mas é apontado o dedo para algumas situações, nomeadamente relacionadas com os erros que estes discos apresentam na leitura e na gravação. No Reddit podem ler-se algumas das queixas, como o exemplo que vemos na imagem seguinte. Outros utilizadores indicam que a falha poderá afetar lotes recentes, nomeadamente os fabricados depois de novembro de 2022.

A SanDisk já está ciente do problema e está também a tentar arranjar soluções. A sua empresa mãe, Western Digital, também já fez uma publicação onde indica que irá disponibilizar em breve uma atualização de firmware.

Contudo, para já, a empresa ainda não respondeu a pedidos de esclarecimento por parte de alguns meios de comunicação. Uma das vantagens desta falha afetar produtos novos é, claro, a garantia oferecida pelas marcas, em que os clientes podem devolver os equipamentos para troca ou arranjo. Agora resta saber se a atualização vai resolver estas falhas.