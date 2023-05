A Google está a terminar o Android 14 para o apresentar no final do verão. Este novo sistema recolheu algumas melhorias e novidades que o tornam ainda melhor em algumas áreas muito específicas. Uma delas está na interface e como a usamos. Curiosamente a Apple já a tem no iOS há algum tempo e é muito útil.

A Google tem apostado nos gestos para melhorar o Android 14 e as versões anteriores deste sistema. Estas facilitam a utilização do sistema, sem recorrer a botões ou a qualquer outra forma de interação. Estes permitem tomar ações em qualquer parte do ecrã e de forma simples.

Para mostrar isso mesmo, a Google dá agora ao Android 14 mais uma novidade. Passa a ser possível arrastar e largar elementos entre apps, sem que estas tenham de ser chamadas ou colocadas a dividir o ecrã. Se isso já era possível nestes cenários, agora são elevadas a um novo nível.

Looks like Android 14 will finally let you use system navigation while you're dragging & drop items.



That is, you can take a photo or text from one app, open another app and drop it there.

(Previously, this was only possible in split screen.)



*Just like on iOS* pic.twitter.com/bolwp3aE6E