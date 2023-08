Circuit Simulator: Simulador gratuito de circuitos electrónicos

Atualmente, com as tecnologias que estão disponíveis, facilmente encontramos na Internet ferramentas que antes apenas estavam disponíveis para instalação no PC. A nossa sugestão de hoje vai para o Circuit Simulator, onde pode montar circuitos e testar cenários.

Na área da eletrónica e simulação de circuitos eletrónicos existem várias plataformas e aplicações, mas hoje damos a conhecer o Circuit Simulator que funciona num simples browser, sem a necessidade de ser instalado qualquer software adicional.

O Circuit Simulator é uma ferramenta para simulação de circuitos eletrónicos que foi inicialmente desenvolvida em Java por Paul Falstad, mas que recentemente foi portada para HTML5. Com uma interface simples e altamente interativa, esta ferramenta pode agora ser usada num simples browser através deste site.

Através do menu é possível encontrar vários componentes, chips digitais e analógicos, etc. Para tal basta simplesmente aceder a Draw e escolher qual o componente que pretende inserir no cenário.

Outro aspeto interessante deste simulador online é o facto de disponibilizar vários samples que pode testar gratuitamente.

Veja como funciona o Circuit Simulator...

No site do projecto pode encontrar mais informações sobre a utilização desta ferramenta. De salientar ainda que é possível importar projetos assim como exportar projetos ou simplesmente partilhar o link do projecto criado. para iniciar um circuito em branco, basta ir a Circuits > Blank Circuit.