Combustíveis: preços para a gasolina e gasóleo para a próxima semana

Se precisa de abastecer o seu veículo, fique a saber que na próxima semana haverá novos preços para a gasolina e gasóleo. As novidades nem são boas nem são más, porque os preços vão variar pouco (face a esta semana).

Combustíveis: gasolina baixa 0,5 cêntimos e gasóleo aumenta 0,5 cêntimos

Se estava à espera para saber como se iriam comportar os preços dos combustíveis para a próxima semana, fique já a saber que há notícias. Como referido, as mudanças são residuais com um aumento do preço do gasóleo e com uma ligeira descida na gasolina.

De acordo com fontes do setor, o preço médio do gasóleo deverá aumentar 0,5 cêntimos e o da gasolina descerá 0,5 cêntimos por litro.

Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,557 €/l enquanto o da gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,743 €/l.