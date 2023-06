Musk volta da China sem revelar o Tesla Model 3 “Highland”. Serão más notícias?

Alguns rumores davam conta que esta visita de Elon Musk à China iria ser o palco ideal para a apresentação do já muito falado Tesla Model 3 “Highland". Este novo elétrico será uma atualização do Model 3 que a empresa lançou em julho de 2017. Contudo, o CEO veio embora e nenhum informação surgiu. Se para uns é uma má notícia, há quem entenda que ainda não estão reunidas as condições para esta apresentação.

Novo Tesla Model 3 na China: A montanha pariu um rato

De acordo com um relatório publicado pela Bloomberg, a Tesla iria apresentar o Model 3 “Highland” reformado em Xangai, como parte da visita de Elon Musk à China esta semana. Contudo, Elon Musk partiu sem revelar nada.

Depois de se reunir em Pequim, Musk voou até Xangai e esperava-se que fosse lá a apresentação do renovado Model 3. Contudo, o responsável da marca nada apresentou. Ontem levantou voo no seu jato particular e o rumor afinal não teve correspondência.

O que trará de novo o Tesla Model 3 renovado?

Um design com alguns toques na parte da frente do veículo, tornando-o com um aspeto mais desportivo;

Um novo para-choques e novos faróis;

Novas jantes;

Um interior igualmente renovado mais elegante;

Atualizado o processo de fabrico que irá permitir a utilização de menos peças e uma redução de custos.

Os rumores também referiam que a produção de protótipos do próximo Model 3 começaria justamente nesta segunda-feira, 1 de junho. E o local seria na gigafábrica da Tesla em Xangai. Contudo, nenhuma desta informação foi confirmada e nem aconteceu.

Será que a visita não correu como planeado ou o timing não era este? Seguramente em breve haverá mais informações, tendo em conta os já muitos detalhes captados do carro que deu origem aos muitos rumores. Há também imagens do carro em testes e muitos dos rumores parecem conformar-se.