Gmail lança atalho para cancelamento de assinaturas de e-mails indesejados na web

O Google exigiu no passado mês de outubro que os remetentes de e-mail em massa incluíssem um botão de cancelamento de inscrição com um clique. Agora o Gmail está a adicionar esta opção à sua versão web. O novo botão “Cancelar inscrição” está posicionado de forma destacada ao lado do nome e endereço de e-mail do remetente numa cor azul percetível.

O Gmail vai finalmente facilitar a remoção de inscrições da caixa de entrada. O serviço da Google agora conta com um atalho para cancelar inscrições de newsletters, promoções e outros envios automatizados. Como o serviço de e-mail da Apple já o permitia há algum tempo, por exemplo.

Na versão web do Gmail, o botão "Anular subscrição" é exibido ao lado do nome e endereço do remetente. Ao clicar nele, o utilizador precisa confirmar a decisão, assim evitando cliques acidentais.

Este atalho também aparece ao passar o rato pelas mensagens na caixa de entrada. O recurso está incluído entre as opções "Arquivar" e "Apagar".

Por enquanto, o atalho para o botão "Anular subscrição" aparece exclusivamente na versão web do Gmail. É provável que a novidade seja implementada no app para Android e iOS no futuro.

Mais controlo sobre o que chega à caixa de correio do Gmail

Esta é a segunda novidade do Google que procura solucionar o problema das caixas atoladas de "spam transfigurado". Também em dezembro deste ano, a empresa apresentou o RETVec, um mecanismo de deteção de spam significativamente mais eficiente — ainda em desenvolvimento.

Além disso, a partir de 2024, começam a vigorar as novas regras do Gmail para remetentes em massa. As novas políticas da plataforma exigem que esses endereços sejam autenticados e simplifiquem o processo de cancelamento de inscrição.