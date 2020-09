Adeus Google Tradutor! iOS 14 traz uma app própria

Depois de algumas horas de atraso, a Apple lançou finalmente o iOS 14. O sistema operativo móvel da empresa de Cupertino está mais robusto, mais elegante e inclui várias funcionalidades nativas que dispensam a instalação de apps de terceiros.

Uma das funcionalidades que se destacam desta nova versão do iOS é a tradução entre idiomas que pode ser feita através de uma app própria. Adeus Google Tradutor.

iOS 14 vem com app Traduzir…

Se usa uma app de tradução no iPhone agora já não precisa de instalar de terceiros. A Apple passou a disponibilizar uma app nativa. A nova aplicação Traduzir foi concebida para conversação e uma das novidades interessantes é que pode ser usada completamente offline, mantendo as conversas privadas.

Principais funcionalidades da app Traduzir

Modo Conversa : Participe em conversas mais facilmente com a tradução em tempo real

: Participe em conversas mais facilmente com a tradução em tempo real Modo no dispositivo : Descarregue idiomas para traduzir integralmente no dispositivo

: Descarregue idiomas para traduzir integralmente no dispositivo Favoritas : Guarde frases para acesso rápido e veja o histórico de traduções recentes

: Guarde frases para acesso rápido e veja o histórico de traduções recentes A app integra com a Siri

Além de traduzir, a app disponibiliza também funcionalidades de dicionário

Suporte para tradução de voz e texto em qualquer combinação de 11 idiomas

O modo de atenção mostra as traduções em formato grande para serem vistas mais facilmente por outras pessoas.

A interface de ecrã dividido no modo de conversa apresenta um botão de microfone que deteta automaticamente qual dos idiomas selecionados está a ser falado e transcreve o texto original e traduzido no lado certo do ecrã.

De acordo com o que experimentamos, a app está muito completa e a possibilidade de traduzir texto por voz é sem dúvida uma excelente funcionalidade. Se já atualizaram para o iOS 14 experimentem esta nova funcionalidade e deixem nos comentários o vosso feedback.

Ao longo dos próximos dias iremos apresentar as novas funcionalidades do novo iOS 14 e também do watchOS 7. Estejam atentos.

