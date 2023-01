Será em 2023 que o Chrome vai celebrar os seus 15 ano. Este browser conquistou todo os utilizadores, graças a se rápido, eficiente e ter uma interface muito simples e minimalista.

Agora, quando fizer anos, a Google vai trazer mudanças na interface e como poderá ser usado. Estas podem já ser vistas e até experimentadas, antecipando assim o que a Google vai mudar no Chrome.

Apesar de hoje ser um browser completamente diferente, o Chrome sempre se pautou por ser um browser simples e com uma interface muito simples. Tudo está acessível facilmente e é muito simples de usar em qualquer situação.

Agora, e a preparar o seu aniversário, a Google quer mudar um pouco o Chrome, com alterações à sua interface. Estas mudanças estão já dentro das versões de testes e podem ser facilmente ativadas, revelando assim um pouco do que a Google prepara para o Chrome.

Rapidamente são identificadas as alterações mais óbvias, com a barra de separadores a ter de volta uma cor azul, algo que nos lembra a interface original. Há ainda um espaçamento maior entre os separadores que estiverem abertos.

Também no resto das áreas do Chrome vão existir mudanças. As mais óbvias são os botões do browser da Google, que passam a ser mais redondos e com formas mais atrativas. Os campos de texto e as áreas de seleção seguem esta mudança.

Testar o que está a ser preparado é simples. Bastará usar a versão Canary do Chrome e aceder ao endereço chrome://flags/#chrome-refresh-2023. Aqui dentro só precisam de ativar a flag e depois de reiniciar o Chrome.

Esta é uma mudança que não era esperada, mas que traz uma nova vida ao Chrome. Este browser da Google fica ainda mais interessante e promete melhorar ainda mais em outras áreas em que precisa de ser rejuvenescido, para assim voltar aos seus tempos originais.