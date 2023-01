A Microsoft está a começar a aplicar no Windows 11 uma das medidas que os utilizadores menos gostam. Falamos das atualizações automáticas, que trazem as versões mais recentes do Windows.

Desta vez o seu foco é quem tem as versões mais antigas do Windows 11, que assim passam para a 22H2. Não é necessário realizar qualquer passo, mas é certo que a nova versão vai ser imposta a todos.

Microsoft volta a forçar os utilizadores

Muitos utilizadores do Windows 11, e das versões anteriores gostam de gerir como e quando fazem as sus atualizações. Este é um processo que apesar de simples, pode trazer alguns problemas se existirem questões identificadas.

O que foi revelado agora é que a Microsoft começou a forçar a atualização da versão 21H2 para a mais recente. Falamos da versão 22H2, que foi a última grande atualização a ser lançada pela Microsoft para o Windows 11.

Hoje começamos a atualizar automaticamente os dispositivos comerciais não geridos e consumidores com edições do Windows 11, versão 21H2 Home e Pro para o Windows 11, versão 22H2. Desde o Windows 10, a temos ajudado os utilizadores do Windows a manterem-se atualizados e seguros com versões com suporte do Windows através de atualizações automáticas. Estamos a utilizar essa mesma abordagem para o Windows 11 para ajudá-lo a manterem-se protegidos e produtivos.

Atualização que ninguém pode parar

Este parece ser um caminho que veio para ficar e de futuro certamente voltará a ser usado sem questionar os utilizadores. A atualização será imposta e acontecerá de forma natural e sem intervenção dos utilizadores.

A Microsoft quer com este passo garantir que todos têm as mais recentes correções de segurança. Ao mesmo tempo, garante também que todas as novidades desenvolvidas e apresentadas podem ser exploradas por todos.

Windows 11 com as mais recentes novidades

Como sempre, os utilizadores vão poder decidir o momento certo para que seu dispositivo reinicie e a atualização seja concluída. Caso estejam interessados em migrar para a versão 22H2 imediatamente, devem abrir o Windows Update nas Configurações e selecionar Verificar se há atualizações.

Mais uma ver a Microsoft quer decidir como e quando as atualizações acontecem no Windows. Com o Windows 11 esperava-se que esta posição não fosse tomada, mas aparentemente está já em marcha e deverá passar a ser uma realidade.