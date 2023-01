Não tem sido simples usar o Twitter desde que Elon Musk comprou esta rede social. Todos os dias há novidades, que na maioria dos casos nao são positivas e que colocam em causa a utilização deste serviço.

A mais recente falha parece vir de uma funcionalidade extra que o Twitter tem. As mensagens diretas, forma usada para os utilizadores conversarem, está bloqueada para muitos, com o botão que abre estas mensagens a ter desaparecido das apps móveis.

Apesar de existirem já muitas queixas deste problema, que parece ter começado a surgir no final da semana, ainda não existe um padrão que tenha sido identificado. Do que é relatado, muitos utilizadores simplesmente deixaram de ver o botão de iniciar as Mensagens Diretas nos perfis.

Esta é a forma mais simples de iniciar uma nova conversa, usada pela maioria dos utilizadores. Na verdade, esta funcionalidade não desapareceu, apenas o botão que a inicia deixou de estar acessível.

Hi! Is your DM button missing from every profile you go to?



That means you're using Twitter on Android! After asking around a bit, I am finding that Android users are no longer able to direct message on Twitter unless the conversation already existed prior to about a week ago.