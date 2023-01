Ferrari patenteia sons de motor simulados para os seus futuros carros elétricos

Os carros elétricos tiram a magia do roncar, do som característico dos motores térmicos que são uma assinatura de grandes marcas, como é o caso da Ferrari. Contudo, a marca do cavalinho desenvolveu sons de motor simulados para os seus futuros carros elétricos.

De acordo com um pedido de patente recente, a fabricante italiana pretende implementar sons de motor exclusivos nos seus próximos bólides elétricos.

A patente inclui um sistema que reproduz os sons de motores a combustão que podem ser sincronizados com o aumento da aceleração dos motores elétricos do veículo. Embora isso possa simplesmente parecer uma tentativa de oferecer nostalgia aos fãs da Ferrari acostumados ao rugido da combustão, também há um elemento de segurança.

O fabricante italiano não rejeitou completamente os veículos elétricos. A Ferrari oferece atualmente quatro modelos "eletrificados", incluindo o EV híbrido plug-in SF90 Stradale.

Embora a empresa ainda não tenha construído o primeiro Ferrari 100% elétrico, já prepara uma para estrear em 2025, como parte da sua meta de atingir a neutralidade carbónica até 2030.

Apresentaremos o nosso primeiro modelo totalmente elétrico em 2025, um verdadeiro Ferrari que enriquecerá a nossa linha de produtos. Terá várias características únicas e será um carro desportivo como todos os Ferrari que oferecerá uma autêntica experiência de condução Ferrari.

Disse Benedetto Vigna, CEO da Ferrari.

Após um registo de patente recente, descobrimos que um desses "recursos exclusivos" mencionados por Vigna será um novo sistema de amplificação que redireciona o som do motor fabricado para a parte traseira do VE.

Ferrari quer cada um dos carros desportivos elétricos com um som diferente

Os analistas da ODDO BHF referiram-se à patente registada recentemente pela Ferrari, que descreve um sistema de amplificação exclusivo voltado para diferentes sons do motor.

De acordo com o pedido, a patente refere-se a um “dispositivo de reprodução para a produção de um som que pode ser associado a um motor elétrico”.

A ODDO continua a dizer que a tecnologia permitirá que o Ferrari elétrico amplificasse o som dos seus motores elétricos enquanto redirecionava o ruído para a parte traseira do veículo, onde normalmente ficaria um motor de combustão tradicional.

Será interessante ver como a tecnologia de som amplificado funciona nos carros desportivos elétricos da Ferrari, porque eles não são de forma alguma a primeira fabricante a implementar sons de motor digital.

Os VEs da BMW já o possuem, assim como os da Mercedes-Benz, combinando o som dos motores elétricos com o ronco do motor para uma direção futurista, semelhante a uma nave espacial, mas ainda assim familiar.

Outro forte argumento para simular o ruído do motor é a segurança. Os veículos elétricos são muito silenciosos, mesmo em altas velocidades. A adição de sinais acústicos não apenas mantém o condutor informado sobre a velocidade em que ele viaja, mas também alerta os pedestres e outros veículos próximos sobre a chegada de um veículo elétrico.