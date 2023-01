CEO da Xbox assume culpa por falta de jogos em 2022 e diz que isso vai mudar em 2023

O mercado dos jogos é um dos mais apelativos e rentáveis no mundo tecnológico. Mas o segredo para a continuidade deste cenário é manter este setor ativo através do desenvolvimento e lançamento de novos títulos.

Contudo, recentemente o diretor da Xbox, Phil Spencer, assumiu a culpa pela falta de jogos da marca no passado ano de 2022. E para tentar corrigir essa falha, o executivo garante que isso mudará neste ano de 2023, sendo que o lançamento do jogo Hi-Fi Rush já foi um bom começo.

Falta de jogos em 2022 vai terminar este ano, diz CEO da Xbox

Phil Spencer, o conhecido diretor da divisão de jogos da Microsoft e CEO da Xbox, reconheceu e assumiu recentemente a culpa pela falta de jogos lançados em 2022, uma vez que ele é o "chefe do negócio". No entanto, o executivo garante que neste ano de 2023 esse panorama será diferente e que a falta de títulos é um problema que não se vai repetir.

Numa entrevista ao IGN, Spencer referiu que:

O nosso compromisso com os nossos fãs é que precisamos ter lançamentos estáveis de grandes jogos que as pessoas podem jogar na nossa plataforma, e não fomos bons o suficiente nesse aspeto em 2022. E, fundamentalmente, a culpa é minha. Eu sou o chefe do negócio. O compromisso que temos com os nossos clientes de continuar a lançar grandes jogos é algo que levamos muito a sério, as equipas levam a sério, e 2022 foi muito soft em jogos.

Portanto, em vez de apontar culpas a A, B ou C, o CEO da Xbox assumiu que no seu papel de líder também deve arcar com as responsabilidades quando as coisas não correm tão bem. E certamente que os funcionários do departamento de jogos da empresa agradecem esta atitude.

E parece que a promessa já está a começar a ser cumprida, pois o executivo adianta que 2023 está a começar bem com o showcase Developer Direct onde foram reveladas as datas para a chegada de jogos como Redfall e Minecraft Legends e onde aconteceu o lançamento de Hi-Fi Rush, um jogo que já está a conquistar os jogadores.

Por outro lado, Spencer diz que não quer anunciar os jogos muito antes da data de lançamento. "Eu hesito em adiantar-me nos lançamentos, porque sei que existe uma fadiga, com razão, na comunidade sobre nós que dizem 'esperem até que...'. É por isso que foi bom ser capaz de lançar Hi-Fi Rush durante a apresentação, para mostrar que podemos lançar", explicou o executivo.