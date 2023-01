Sistema de Posicionamento Galileo: Como utilizar este serviço?

Tal como referimos recentemente, o sistema de posicionamento Galileo tem uma impressionante precisão de 20 cm. O sistema tem atualmente 28 satélites em funcionamento e é considerado o sistema de navegação de satélite mais avançado do mundo.

Mas quem pode utilizar este serviço?

Galileo: Recetor capaz de processar as correções HAS transmitidas no sinal E6-B e através da Internet

De acordo com uma informação da Agência da União Europeia para o Programa Espacial (EUSPA), este serviço é livremente acessível a todos os utilizadores com um recetor capaz de processar as correções HAS transmitidas no sinal E6-B e através da Internet.

As correções precisas fornecidas pelo serviço de alta precisão Galileo permitirão aos utilizadores do serviço reduzir o erro associado à órbita e aos relógios fornecidos através das mensagens de navegação do serviço aberto Galileo e dos dados de navegação do serviço GPS normal de determinação da posição.

«Com o sistema Galileo HAS estamos prontos para explorar todo o potencial das novas tecnologias, como os drones, e ajudar a tornar a condução autónoma uma realidade», afirma o Diretor Executivo da EUSPA, Rodrigo da Costa. «Na EUSPA, o nosso papel é ligar o espaço às necessidades dos utilizadores. Com o lançamento deste novo serviço, respondemos a uma clara procura do mercado de uma navegação exata, sólida e fiável», conclui.

Toda a documentação relacionada com o HAS e as informações adicionais sobre os serviços Galileo podem ser consultadas no sítio Web do Centro de Serviços do GNSS europeu aqui.

O serviço de alta precisão Galileo (HAS) é um serviço novo e melhorado do Sistema Global de Navegação por Satélite da UE, com uma precisão típica inferior a poucos decímetros (horizontal <25cm) em condições nominais de utilização. O serviço é transmitido diretamente através do sinal Galileo no espaço (E6-B) e através da Internet. Com o sistema HAS, o Galileo torna-se a primeira constelação a nível mundial capaz de prestar um serviço de alta precisão a nível global e diretamente através do sinal no espaço.