A Microsoft acelerou os desenvolvimentos do Windows 11 e trouxe para o seu sistema algumas novidades que eram esperadas há muito. Um caso concreto são os separadores, que podemos usar no explorador de ficheiros.

Esta novidade promete mudar completamente o sistema da Microsoft e a empresa quer levá-la ainda mais longe. Vai alargar a presença dos separadores no Windows 11 e já escolheu a próxima app a receber esta evolução.

Windows 11 vai ter mais separadores no Notepad

A ideia de ter separadores no sistema da Microsoft não é nova. Já antes do Windows 11 tinha sido testada, ainda que depois abandonada. Agora tudo mudou e a mais recente versão traz finalmente esta novidade para todos.

Mais do que simples separadores, a Microsoft deu a capacidade de mover ficheiros entre estes, tornado-a ainda mais útil e prática. Há ainda trabalhos a serem realizados, mas a ideia base está presente e pronta a ser usada.

Claro que a ideia será alargar esta novidade a mais áreas onde façam sentido, dando ao Windows 11 as ferramentas necessárias. O próximo a ter acesso a esta melhoria foi escolhido e é bem conhecido: o Notepad.

Microsoft trará em breve esta novidade a todos

Uma primeira imagem do que será a novidade do Notepad foi colocada online por um funcionário da Microsoft. Ali é possível ver um alerta que impede a captura de imagens e o grau de segredo desta novidade.

Podem ver-se também 2 separadores, onde estão ficheiros de texto diferentes. Estes ficam alojados no topo da janela do Notepad e parecem muito similares ao que temos já no explorador de ficheiros do Windows 11.

Espera-se que os desenvolvimentos internos da Microsoft desta novidade estejam a decorrer e no bom caminho, como se pode ver na imagem partilhada. Assim, e como é normal, poderemos ver em breve a novidade dos separadores no Notepad numa build do programa Insider do Windows 11.